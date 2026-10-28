Για 2ο ευρωπαϊκό ματς οι Γάλλοι σε επίπεδο Αρχών και Αστυνομίας λειτουργούν όπως να 'ναι δημιουργώντας πάλι πρόβλημα στον κόσμο του Ολυμπιακού. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Τα της αναμέτρησης Μαρσέιγ - Ολυμπιακός τα βιώσαμε ήδη και προ ημερών. Ένα ρεσιτάλ ανευθυνότητας και ανοργανωσιάς από τις γαλλικές Αρχές και την αστυνομία που μέχρι και τα γαλλικά ΜΜΕ καυτηρίαζαν. Αφού η περίπτωση της παρουσίας των φίλων του Ολυμπιακού πέρασε από χίλια μύρια κύματα τα πράγματα κατέληξαν στο εξής: οι Αρχές δεν μπορούσαν να εγγυηθούν υπό τις παρούσες συνθήκες την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα της Μασσαλίας.

Έπρεπε να φτάσουμε στην τελευταία χρονικά σύσκεψη πριν το ματς για να επιβεβαιωθεί ότι ακυρώνεται οριστικά η παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ. Και όλα αυτά για μία απόφαση που φαινόταν να είχε παρθεί μέρες πριν και ενώ στη Γαλλία γνώριζαν καλά τις ταραχές και τις εντάσεις που είχαν και έχουν.

Same thing και τώρα. Ίδιο πράγμα δηλαδή και στο Ρεν - Ολυμπιακός. Όλα στο... πόδι και στην τελευταία στιγμή. Οι πληροφορίες για μεγάλη κινητοποίηση στις 5 Νοεμβρίου υπήρξε εδώ και μέρες αλλά φτάσαμε Τρίτη 27.10 για να βγει η οριστική αλλαγή ημέρας. Στην πρώτη περίπτωση ένα σωρός κόσμος είχε πληρώσει αεροπορικά και εισιτήρια. Το ίδιο για το Ρεν - Ολυμπιακός με τον κόσμο των Πειραιωτών να ταλαιπωρείται ξανά και να αλλάζει τον προγραμματισμό του.

Και εάν τα χρήματα από τα εισιτήρια για το Μαρσέιγ - Ολυμπιακός - με τις κινήσεις των Ερυθρόλευκων - οι φίλοι του συλλόγουν τα πήραν πίσω έχουν να διεκδικήσουν ποσά που έχουν να κάνουν με το ταξίδι και τη διαμονή τους. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για να βοηθήσει τον συγκεκριμένο κόσμο και το ίδιο θα κάνει και για τη Ρεν αλλά αυτό δεν αλλάζει το σκέλος της ταλαιπωρίας για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνονται φυσικά οι φίλαθλοι.

Με άλλα λόγια θα περίμενε κανείς μία πιο σωστή και υπεύθυνη και ξεκάθαρη στάση των γαλλικών Αρχών, που δεν ήρθε ούτε τώρα. Προφανώς και είναι σεβαστό και απόλυτα σεβαστό να περνάει δύσκολα μία χώρα αλλά τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται όσο πιο γρήγορα γίνεται και όχι στο... και πέντε.

Και το δύσκολο ως προς αυτούς τους αγώνες είναι ότι ταλαιπωρείται τόσο πολύ τόσος κόσμος που είχε κάνει τον προγραμματισμό του και είχε δώσει χρήματα για τα ταξίδια του αυτά αλλά και για τη διαμονή του. Θυμίζουμε εδώ την ενημέρωση της UEFA: Η UEFA ενημερώθηκε από τις γαλλικές Αρχές ότι δεν μπορούν να διασφαλίσουν / εγγυηθούν την απαιτούμενη ασφάλεια για τις συνθήκες (ασφάλειας) διεξαγωγής του αγώνα του Europa League με τη Ρεν και τον Ολυμπιακό που είχε προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου, λόγω των απεργιών και των διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί εκείνη την ημέρα στη Γαλλία. Μετά από συζητήσεις με τις Αρχές και τις 2 ομάδες το παιχνίδι επαναπρογραμματίστηκε για τις 4 Νοεμβρίου και με ώρα έναρξης στις 17.30.

Η ενημέρωση της Ρεν: Λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου αλλά και για λόγους ασφαλείας η Νομαρχία του Ιλ-ε-Βιλέν (Ille-et-Vilaine) απαγόρευσε τη διεξαγωγή του αγώνα μεταξύ της Ρεν και του Ολυμπιακού, ο οποίος ήταν αρχικά προγραμματισμένος για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στις 19:45.

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς της, η UEFA αποφάσισε να ορίσει εκ νέου τον αγώνα για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 17:30, στο στάδιο Roazhon Park. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτή η ευρωπαϊκή αναμέτρηση θα διατηρήσει τον χαρακτήρα που πρέπει και το πνεύμα συλλογικότητας η Ρεν θα εφαρμόσει μια πολιτική εισιτηρίων που απευθύνεται ειδικά σε νεαρούς φιλάθλους και ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.

Συμπέρασμα; Η Γαλλία παραμένει αυτό το διάστημα ακατάλληλη χώρα για διεξαγωγή ευρωπαϊκών αγώνων. Τουλάχιστον όμως θα πρέπει να προσπαθεί να είναι όσο πιο συνεπής στους χρόνους των αποφάσεων που λαμβάνονται για αγώνες.