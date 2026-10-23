Ζότα Σίλβα: «Η ενότητα είναι το κλειδί της επιτυχίας»

Οι δηλώσεις του Ζότα Σίλβα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Σπάρτα Πράγας στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την πορεία του προς την 8αδα της League Phase του Europa League, καθώς επικράτησε της Σπάρτα Πράγας με 1-0 και έκανε το 3Χ3. Mετά το παιχνίδι ο Ζότα Σίλβα παραχώρησε δηλώσεις στη Magenta TV και χαρακτήρισε ως «κλειδί» την ενότητα της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Ζότα Σίλβα

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τις 3 νίκες, είναι κάτι που δεν είναι εύκολο. Έχουμε πετύχει τον στόχο μας και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι. Το κλειδί είναι ότι όλοι νιώθουμε σημαντικοί, ακόμα και αν ερχόμαστε από τον πάγκο, είμαστε έτοιμοι για να προσφέρουμε στην ομάδα. Η ενότητα είναι το κλειδί της επιτυχίας.

Όλοι προσπαθούμε να δώσουμε τα πάντα. Ο προπονητής μας έχει ζητήσει να ζητάμε πάντα τη μπάλα και σε αυτή την ομάδα δεν υπάρχουν αμυντικοί και επιθετικοί, οπότε και γω προσπαθώ απλά να κάνω ότι ζητάει ο προπονητής».