Ο Ολυμπιακός το ήθελε και το έκανε αυτό το 3 στα 3 στην Ευρώπη με το 1-0 επί της Σπάρτα Πράγας παρότι η αγωνιστική του εικόνα δεν είχε επιθετική ουσία για σημαντικό διάστημα. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ολυμπιακός έχει πάρει αυτόν τον δρόμο που θέλει και προχωρά είτε αποδίδει πολύ καλά είτε δεν αποδίδει ανάλογα. Το βράδυ της Πέμπτης με τη Σπάρτα Πράγας σε ένα περίεργο παιχνίδι με μία τσέχικη ομάδα που δεν ξεμύτισε πολύ από την άμυνά της αλλά είχε τις στιγμές της μπροστά οι Ερυθρόλευκοι θα έπρεπε να είναι σοβαροί, προσεκτικοί αλλά κυρίως ουσιώδεις. Άρα αποτελεσματικοί στο επιθετικό σκέλος.

Σε ένα παιχνίδι που δεν ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι αλλά ήταν καλύτεροι στο πιο μεγάλο κομμάτι του οι Πειραιώτες πήραν το νικηφόρο αποτέλεσμα. Πήραν αυτό που τόσο πολύ ήθελαν με το 3 στα 3 που ναι μεν δεν έγινε με μεγαθήρια αλλά επετεύχθη με ένα τεράστιο και γιατί όχι και «μάγκικο» διπλό στη Μασσαλία και με 2 εντός έδρας νίκες.

Τριπλέτα που δεν βγήκε τόσο και αλλαγές που έδωσαν το γκολ με κεντρικό πρόσωπο τον Γκονζάλες

Πώς τα φέρνει η μοίρα. Στη Λιβαδειά ήταν ο Σάλιακας που μπήκε ως αναγκαστική αλλαγή και σκόραρε για το 0-1. Τώρα ο Σάλιακας έδωσε τη θέση του στον Πέντερσεν λόγω δικού του προβλήματος και ο συμπαίκτης του μπήκε μέσα και με κίνηση αλά εξτρέμ και επιμονή έβγαλε τη μπαλιά για τον Γκονζάλες και προκειμένου να βγει έτσι το τελικό 1-0.

Αρμάντο Γκονζάλες λοιπόν. Ήταν η βραδιά του. Το «Μυρμήγκι» ήταν μέσα σε ένα γκολ από αυτά του μετράνε πραγματικά. Και ας όπως φάνηκε τελικώς χρεώνεται ως αυτογκόλ (με την UEFA πάντως να το αλλάζει μετά και να τον έχει εκείνον σκόρερ).

Θα μου πείτε αυτό μετράει; Μετράει ότι οι συμπαίκτες του τον αποθέωσαν και τον έβγαλαν μπροστά στον κόσμο που τον χειροκρότησε και τον ευχαρίστησε για το γκολ του. Ο διεθνής Μεξικανός πήρε το μπουστάρισμά του και η εικόνα αυτή ήταν τόσο ωραία και τόσο δυνατή από μόνη της. Ας γράψουν και για αυτήν οι φίλοι μας οι Μεξικανοί. Ας καταγράψουν αυτήν την εικόνα.

Όσο για την πορτογαλική τριπλέτα η αλήθεια είναι ότι δεν «περπάτησε» τόσο σε αυτό το παιχνίδι. Η διαφορά του Τσικίνιο με τους άλλους 2 παίκτες είναι ότι μπορεί να κάνει με ένα καλό 20λεπτο τη διαφορά. Σε αυτήν την περίσταση οι Ζότα, Ζέλσον και Τσικίνιο δεν βοήθησαν τόσο στην κυκλοφορία της μπάλας και γενικά στην επιθετική ανάπτυξη.

Ο Ζότα είναι πεισματάρης και σκληρός μπροστά με το πρέσινγκ αλλά χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ο Ζέλσον πολλές φορές κάνει τα... πάντα εκτός από την σωστή τελική επιλογή είτε σε πάσα είτε σε σουτ. Πολλές φορές ένα κλικ αλλιώς χρειάζεται για να αλλάξουν τα δεδομένα.

Η ουσία βέβαια είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Έκανε το 3 στα 3 και στο σύνολό του το 6 στα 6 και συνεχίζει. Έχει πολύ δρόμο ακόμα και πολλή δουλειά αλλά εξακολουθεί να κάνει βήματα που τον οδηγούν σε πολύ πιο καλές ποδοσφαιρικές ημέρες και ενώ φυσικά πλέον κρατά την ευρωπαϊκή τύχη του στα χέρια του.

ΥΓ. Τεράστιο respect σε Ρέτσο, Πιρόλα και Σάλιακα. Έπαιζαν με προβλήματα τραυματισμών - που τους βγήκαν μέσα στο ματς - και όμως τα έδωσαν όλα.

ΥΓ 2 Ο Ορτέγκα ήταν ξανά εκεί. Έκανε την επέμβασή του σε καίριο σημείο.