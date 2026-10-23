Τεσσάρα με Παυλίδη η Μπενφίκα, από την άσπρη βούλα η Μπόρνμουθ!

Η Μπενφίκα με μπροστάρη τον Παυλίδη πέρασε από την Κύπρο, επικρατώντας της Ομόνοιας με 4-1. Σκόρπισε τον τρόμο η Σοσιεδάδ, τριάρα της Μπόρνμουθ στην Μίλαν.

Η Μπενφίκα ήταν εντυπωσιακή στην Κύπρο, δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης στην Ομόνοια και την ανάγκασε στην πρώτη της απώλεια. Με μπροστάρη τον Παυλίδη, οι Αετοί επικράτησαν 4-1 και βρέθηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Μπενφίκα μπήκε πιο δυνατά και στο 14' με το αυτογκόλ του Νεγκό πήρε το προβάδισμα. Ωστόσο, ο Κακκουλής στο 42' με ιδανικό τελείωμα έφερε το ματς στα ίσα. Στην επανάληψη οι Αετοί έκαναν ό,τι ήθελαν! Ο Παυλίδης έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ και ο Άουσνερς στο 76΄σφράγισε τη νίκη. Στο 85' ο Πρεστιάνι διαμόρφωσε το 4-1.

Η Μπόρνμουθ επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση, σημειώνοντας την τρίτη διαδοχική νίκη της στη League Phase του Europa League, απέναντι στη Μίλαν του Ρούμπεν Αμορίν. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από τις αποφάσεις του Έλληνα διαιτητή Βασίλη Φωτιά, ο οποίος καταλόγισε δύο πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων και απέβαλε τον Μάικ Μενιάν πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου.

Τα Κεράσια άνοιξαν το σκορ στο 8ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κλάιφερτ, ενώ στο 27ο λεπτό ο Γάλλος τερματοφύλακας της Μίλαν αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα για αντικανονική ενέργεια μέσα στην περιοχή. Ο Ταβερνιέρ ανέλαβε την εκτέλεση του δεύτερου πέναλτι στο 32' και διπλασίασε τα τέρματα της αγγλικής ομάδας. Το 3-0 διαμόρφωσε στο 84ο λεπτό ο Αντλί, επτά λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Στην Κωνσταντινούπολη, η Κρίσταλ Πάλας έφτασε κοντά σε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, ωστόσο περιορίστηκε στην ισοπαλία 2-2 απέναντι στην Μπεσίκτας. Η γηπεδούχος ομάδα εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία των φιλοξενούμενων να δημιουργήσουν ουσιαστικές ευκαιρίες και προηγήθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Γουίλφριντ Εντιντί. Η αντίδραση της Πάλας ήταν άμεση μετά την ανάπαυλα. Στο 51ο λεπτό ο Γέρεμι Πίνο ισοφάρισε σε 1-1, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ματετά εκμεταλλεύτηκε αμυντικό λάθος των γηπεδούχων και πέτυχε την ανατροπή. Ωστόσο, η αγγλική ομάδα δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της, καθώς ο Ολαϊτάν ισοφάρισε στο 73ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2. Παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε από το 77ο λεπτό, η Κρίσταλ Πάλας δεν βρήκε το τρίτο γκολ και περιορίστηκε στον έναν βαθμό.

Μεγάλο διπλό πήρε και η Θέλτα στη Γλασκώβη επικρατώντας 2-1 της Σέλτικ, ενώ εξαιρετική εμφάνιση και νίκη σημείωσε και η Χόφενχαϊμ, που διέλυσε τη Λιόν με 3-0. Εκκωφαντική η Σοσιεδάδ που σκόρπισε εκτός έδρας τη Λίλεστρομ με 6-0.



Tα αποτελέσματα

Φερεντσβάρος - Τορένσε 4-1

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Χάποελ Μπερ Σεβά 4-0

Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Ναϊμέγκεν 2-4

Στουρμ Γκρατς - Μαρσέιγ 1-0

Λεχ Πόζναν - Σάντερλαντ 1-1

ΟΦΗ - Λεβερκούζεν 0-2

Αραράτ Αρμένια - Άλκμααρ 0-4

Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας 1-0

Βικτόρια Πλζεν - Λέφσκι Σόφιας 1-2

Σέλτικ - Θέλτα 1-2

Μπόρνμουθ - Μίλαν 3-0

Τσέλιε - Σάλτσμπουργκ 2-2

Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ - Άντερλεχτ 0-3

Ομόνοια - Μπενφίκα 1-4

Χόφενχαϊμ - Λιόν 3-0

Μπεσίκτας - Κρίσταλ Πάλας 2-2

Λίλεστρομ - Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-6

