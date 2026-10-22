Ο Αρμάρντο Γκονζάλες με τη βοήθεια του Μάνσβερκ άνοιξε το σκορ σε σέντρα του Πέντερσεν.

Στο 78' ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ που αναζητούσε κόντρα στη Σπάρτα Πράγας.

Ο Νορβηγός Πέντερσεν, ο οποίος πήρε τη θέση του Σάλιακα, έκανε τρομερή ενέργεια, απέφυγε τον Αλκοσέρ και έβγαλε γλυκιά σέντρα από δεξιά στην καρδιά της άμυνας των Τσέχων.

Ο Αρμάντο Γκονζάλες, που επίσης μπήκε αλλαγή με κεφαλιά κι αρκετή δόση τύχης, αφού η μπάλα βρήκε και στον Μάνσβερκ, σκόραρε για το 1-0 κι έβαλε φωτιά στο «Γ. Καραϊσκάκης». Το γκολ αρχικά χρεώθηκε στον Μεξικανό φορ, αλλά μετά η UEFA το χρέωσε ως αυτογκόλ.

Το γκολ του Ολυμπιακού