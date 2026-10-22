Ομόνοια – Μπενφίκα: Ο Παυλίδης έκανε το 1-2 για τους «αετούς»
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Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνδέθηκε και πάλι με το τέρμα, κάνοντας στο 49' της αναμέτρησης της Ομόνοιας με την Μπενφίκα το 1-2 για τους «αετούς».
Ακόμα ένα γκολ για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ο Έλληνας επιθετικός στο ματς της Μπενφίκα με την Ομόνοια στην Κύπρο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, σκόραρε και πάλι. Συγκεκριμένα στο 49' με κοντινό πλασέ μετά από απόκρουση του τερματοφύλακα της Ομόνοιας σε κοντινή προβολή του Μπαχ έκανε το 1-2 δίνοντας προβάδισμα στους «αετούς».
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