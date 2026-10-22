Ο προπονητής της Λεβερκούζεν, Κάρλες Μαρτίνεθ, μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ συνεχάρη τον Κλίντμαν Λίλο για την εμφάνιση του.

Ο ΟΦΗ ήταν... θαρραλέος κόντρα στη Λεβερκούζεν και «πάλεψε» το ματς, όμως εν τέλει ηττήθηκε με 2-0 από τους σαφώς ανώτερους Γερμανούς. Πρόσωπο του αγώνα για τους Κυπελλούχους ήταν ο Κλίντμαν Λίλο, ο οποίος στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο έκανε εκπληκτική εμφάνιση με 12 επεμβάσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Αλβανός τερματοφύλακας κέρδισε και την αναγνώριση του προπονητή της Μπάγερ, Κάρλες Μαρτίνεθ. Ο Ισπανός τεχνικός της Λεβερκούζεν κατά τις συνηθισμένες χειραψιές μεταξύ των δυο αντιπάλων πλησίασε τον 23χρονο κίπερ και αφού του έδωσε το χέρι εμφανώς τον συνεχάρη για την εμφάνιση του και τον ακούμπησε στην πλάτη, με τον νεαρό να χαμογελάει και να τον ευχαριστεί.