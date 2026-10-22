Europa League: Στους πόσους βαθμούς έχει κριθεί η πρόκριση στα νοκ άουτ και τα προγράμματα Ολυμπιακού και ΟΦΗ
Μια νίκη και μια ήττα ήταν ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων στη League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός υπέταξε τη Σπάρτα Πράγας στο Φάληρο κι έφτασε τους 9 βαθμούς, ενώ ο ΟΦΗ έχασε από την ανώτερη Λεβερκούζεν στο Ηράκλειο, μένοντας στους 3 πόντους.
Θυμίζουμε πως οι ομάδες της πρώτης 8αδας προκρίνονται απευθείας στους «16», ενώ όσες τερματίσουν στις θέσεις 9-24 θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε διπλά ματς για τα Play Offs.
Tην πρώτη σεζόν του format της League Phase η 8η ομάδα είχε 14 βαθμούς, όπου η Ρέιντζερς πήρε την ισοβαθμία με Μπόντο Γκλιμτ, Άντερλεχτ και Στεάουα, ενώ η 24αδα κρίθηκε στους 10 πόντους, όπου προκρίθηκαν ΠΑΟΚ, Τβέντε και Φενέρ, όμως με τους ίδιους βαθμούς έμειναν εκτός η Μπράγκα και η Έλφσμποργκ, λόγω ισοβαθμιών.
Την περασμένη αγωνιστική περίοδο η Ρόμα τερμάτισε 8η με 16 βαθμούς, ενώ η 24αδα κρίθηκε... οριακά στους 9 πόντους, καθώς ήταν αρκετοί για την Μπραν, όχι όμως για τη Γιουνγκ Μπόις, η οποία αποκλείστηκε στην ισοβαθμία.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
- Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια 2-1
- Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 0-1
- Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας 1-0
- 5/11: Ρεν – Ολυμπιακός, 22:00
- 26/11: Ολυμπιακός – Μίλαν, 19:45
- 10/12: Τσέλιε – Ολυμπιακός, 19:45
- 21/1/2027: Ολυμπιακός – Χόφενχαϊμ, 22:00
- 28/1/2027: Τορένσε – Ολυμπιακός, 22:00
Το πρόγραμμα του ΟΦΗ
- ΟΦΗ – Χοφενχαϊμ 2-0
- Ρεν – ΟΦΗ 2-1
- ΟΦΗ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-2
- 5/11: Χαποέλ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ, 22:00
- 26/11: ΟΦΗ – Άντερλεχτ, 22:00
- 10/12: Μπενφίκα – ΟΦΗ, 22:00
- 21/1/2027: Στουρμ Γκρατζ – ΟΦΗ, 19:45
- 28/1/2027: ΟΦΗ – Λεχ Πόζναν, 22:00
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.