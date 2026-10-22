Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα του επόμενου αγώνα στη League Phase του Europa League
Ο Ολυμπιακός έκανε το 3Χ3 στη League Phase του Europa League, καθώς επικράτησε της Σπάρτα Πράγας στο Φάληρο με 1-0 και συνεπώς έφτασε τους 9 βαθμούς.
Επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση για τους Eρυθρόλευκους είναι προγραμματισμένη για τις 5 Νοεμβρίου, όταν και θα φιλοξενηθούν από τη Ρεν στη Γαλλία.
Η σέντρα της τέταρτης αναμέτρησης των Πειραιωτών για τη League Phase του Europa League έχει οριστεί για τις 19:45.
Το παιχνίδι θα μεταδοθεί δεδομένα από τη Magenta TV που έχει τα δικαιώματα των διοργανώσεων της UEFA, ενώ θυμίζουμε πως ένα παιχνίδι ανά αγωνιστική μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1.
Tο πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League
- Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια 2-1
- Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 0-1
- Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας 1-0
- 5/11: Ρεν – Ολυμπιακός, 22:00
- 26/11: Ολυμπιακός – Μίλαν, 19:45
- 10/12: Τσέλιε – Ολυμπιακός, 19:45
- 21/1/2027: Ολυμπιακός – Χόφενχαϊμ, 22:00
- 28/1/2027: Τορένσε – Ολυμπιακός, 22:00
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