Για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεν στη Γαλλία.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 3Χ3 στη League Phase του Europa League, καθώς επικράτησε της Σπάρτα Πράγας στο Φάληρο με 1-0 και συνεπώς έφτασε τους 9 βαθμούς.

Επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση για τους Eρυθρόλευκους είναι προγραμματισμένη για τις 5 Νοεμβρίου, όταν και θα φιλοξενηθούν από τη Ρεν στη Γαλλία.

Η σέντρα της τέταρτης αναμέτρησης των Πειραιωτών για τη League Phase του Europa League έχει οριστεί για τις 19:45.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί δεδομένα από τη Magenta TV που έχει τα δικαιώματα των διοργανώσεων της UEFA, ενώ θυμίζουμε πως ένα παιχνίδι ανά αγωνιστική μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1.

Tο πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League