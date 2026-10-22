Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας: Ζέλσον και Φρόιλερ άγγιξαν το γκολ
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Ο Ολυμπιακός πλησίασε δύο φορές μέσα σε σχεδόν τρία λεπτά το 1-0.
Ο Ολυμπιακός πιέζει ασφυκτικά τη Σπάρτα Πράγας κι έφτασε κοντά στο γκολ στο 24' και στο 26'.
Στο 24' ο Ζέλσον Μαρτίνς απέναντι από τον γκολκίπερ των Τσέχων πλάσαρε άουτ με το αριστερό στην πρώτη μεγάλη φάση των Πειραιωτών.
Στο 26' σε γύρισμα από δεξιά του Σάλιακα, ο Φρόιλερ στη μικρή περιοχή δεν κατάφερε να σκοράρει με τακουνάκι.
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