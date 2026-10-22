Ο Ολυμπιακός πλησίασε δύο φορές μέσα σε σχεδόν τρία λεπτά το 1-0.

Ο Ολυμπιακός πιέζει ασφυκτικά τη Σπάρτα Πράγας κι έφτασε κοντά στο γκολ στο 24' και στο 26'.

Στο 24' ο Ζέλσον Μαρτίνς απέναντι από τον γκολκίπερ των Τσέχων πλάσαρε άουτ με το αριστερό στην πρώτη μεγάλη φάση των Πειραιωτών.

Στο 26' σε γύρισμα από δεξιά του Σάλιακα, ο Φρόιλερ στη μικρή περιοχή δεν κατάφερε να σκοράρει με τακουνάκι.