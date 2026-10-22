Ανδρούτσος: «Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα»

Οι δηλώσεις του Θανάση Ανδρούτσου στην κάμερα της Magenta TV μετά την ήττα του ΟΦΗ από τη Λεβερκούζεν στο Ηράκλειο.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να βάλει δύσκολα στην ανώτερη Λεβερκούζεν, η οποία κατάφερε να φύγει από το Ηράκλειο με το «διπλό». Ο αρχηγός των Κυπελλούχων Ελλάδας, Θανάσης Ανδρούτσος, μίλησε στη Magenta TV μετά τον αγώνα και τόνισε πως οι Κρητικοί ανταποκρίθηκαν αλλά οι Γερμανοί τους «τιμώρησαν» όταν προσπάθησαν να πάρουν ανάσες, ενώ εξέφρασε την πίστη του πως ο Όμιλος θα προκριθεί στα νοκ άουτ.

Οι δηλώσεις του Θανάση Ανδρούτσου

«Νομίζω πως ανταποκριθήκαμε σε πολλά σημεία του παιχνιδιού σχετικά καλά. Σε κάποια διαστήματα προσπαθήσαμε να πάρουμε ανάσες και μας τιμώρησαν με δύο τέρματα. Κρατάμε τα θετικά.

Θέλαμε να κερδίσουμε και αυτό στοχεύουμε σε όλα τα παιχνίδια. Πιστεύουμε στην ομάδα ότι μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Ευχαριστούμε τον υπέροχο κόσμο, είναι η δύναμή μας».