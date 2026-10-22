Οι οπαδοί του Ολυμπιακού δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό κορεό στη μνήμη του αδικοχαμένου οπαδού της ομάδας, Άγγελου Βαγγέλη που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή πριν από 4 χρόνια.

Στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Σπάρτα Πράγας, οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποκάλυψαν ένα εντυπωσιακό κορεό, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον αδικοχαμένο οπαδό του συλλόγου, Άγγελου Βαγγέλη.

Αφορμή είναι το γεγονός ότι σαν σήμερα, πριν από τέσσερα χρόνια, ο 25χρονος οπαδός έφυγε άδικα από τη ζωή σκορπώντας τη θλίψη στην ερυθρόλευκη οικογένεια.

Έτσι, οι φίλοι του Ολυμπιακού ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη του με έναν ξεχωριστό τρόπο όπως το συγκεκριμένο κορεό στο πλαίσιο της αναμέτρησης με την τσέχικη ομάδα με το σύνθημα «δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, Άγγελε, Άγγελε».