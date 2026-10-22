Για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τη Χάπολε Μπερ Σεβά στη Ρουμανία.

Ο ΟΦΗ έκανε την τέταρτη διαδοχική του ήττα και δεύτερη στην Ευρώπη, καθώς παρόλο που το «πάλεψε» όσο μπορούσε έχασε από τη Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση για τους Κυπελλούχους είναι προγραμματισμένη για τις 5 Νοεμβρίου, όταν και θα αντιμετωπίσουν τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Ο Όμιλος θα αντιμετωπίσει τους πρωταθλητές Ισραήλ την 4η αγωνιστική στο «Stadionul Giulesti» στο Βουκουρέστι, από τη στιγμή που για λόγους ασφαλείας δεν γίνονται ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στο Ισραήλ.

Το «Stadionul Giulesti» άνοιξε τις πόρτες του το 2022 και αποτελεί έδρα της Ραπίντ Βουκουρεστίου. Η χωρητικότητα του είναι στις 14.047 θέσεις.

Η σέντρα της τέταρτης αναμέτρησης των Κρητικών για τη League Phase του Europa League έχει οριστεί για τις 22:00.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί δεδομένα από τη Magenta TV που έχει τα δικαιώματα των διοργανώσεων της UEFA, ενώ θυμίζουμε πως ένα παιχνίδι ανά αγωνιστική μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1.

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ