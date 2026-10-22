ΟΦΗ - Μπάγερ Λεβερκούζεν: Η ενδεκάδα του Κόντη, ευρωπαϊκό ντεμπούτο για Λίλο
Ο ΟΦΗ στο, μέχρι στιγμής, πιο δύσκολο παιχνίδι της σεζόν υποδέχεται τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο Στάδιο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (19:45) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για την αρχική ενδεκάδα των Κυπελλούχων.
Οι Κρητικοί θα αγωνιστούν με το... κλασικό τους 3-4-3. Όπως αναμενόταν, ο Λίλο κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, καθώς λόγω της απουσίας του τραυματία Χριστογεώργου θα υπερασπιστεί την εστία του Ομίλου.
Κωστούλας, Πούγγουρας και Κρίζμανιτς θα συνθέσουν την τριάδα των στόπερ, με τους Ντίκμαν - Αθανασίου στα άκρα της άμυνας. Ανδρούτσος - Μπουχαλάκης το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, ενώ την επιθετική τριάδα θα αποτελέσουν οι Αϊτόρ, Κόντρο και Νους.
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Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε να «θυσιάσει» από τη γραμμή κρούσης τον Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος είναι στον πάγκο. Θυμίζουμε πως ο διεθνής μεσοεπιθετικός προέρχεται από ενοχλήσεις στη μέση.
Η σύνθεση του ΟΦΗ: Λίλο - Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς - Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου - Αϊτόρ, Κόντρο, Νους.
Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη είναι οι: Κάτσικας, Καλαφάτης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Μπόρχα Γκονθάλεθ, Αποστολάκης, Ρομάνο, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης, Καινουργιάκης
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