Ένα ακόμα sold out για τον Ολυμπιακό είναι γεγονός καθώς ανακοινώθηκε λίγη ώρα πριν τις 5 το απόγευμα.

Sold out και στο Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα του πόσο δίπλα στην ομάδα των Πειραιωτών είναι ο κόσμος και αυτό το διάστημα. Ένα ακόμα sold out δηλαδή. Πρακτικά έχουν μείνει κάποια ελάχιστα εισιτήρια VIP και VVIP.

Να τονιστεί πάνω σε αυτό το πλαίσιο ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε τον κόσμο του στο πλευρό του στη Μασσαλία. Αυτό δημιούργησε ακόμα πιο μεγάλη ανάγκη των φιλάθλων για να βρεθούν πλάι στην αγαπημένη τους ομάδα.

Επίσης στο περιθώριο του αγώνα θα υπάρχει και κορεό. Κορεό στη μνήμη φίλου του Ολυμπιακού.