Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εντός έδρας αναμέτρησης του ΟΦΗ με τη Λεβερκούζεν για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η ευρωπαϊκή πορεία του ΟΦΗ στο Europa League συνεχίζεται σήμερα, με τους Κρητικούς να φιλοξενούν τη Λεβερκούζεν (19:45, Live από Gazzetta) για την 3η αγωνιστική της League Phase.

Οι Ομιλίτες θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από τη Ρεν την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο έχουν μπροστά τους ένα πολύ δύσκολο έργο, καθώς θα τεθούν αντιμέτωποι με ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης.

Ο Χρήστος Κόντης θα έχει στη διάθεση του τον Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση, αλλά και τον Χρήστο Σιέλη που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του στον τετρακέφαλο. Από την άλλη, όπως ήταν αναμενόμενο, εκτός αποστολής είναι ο άτυχος Νίκος Χριστογεώργος, η κατάσταση του οποίου επανεκτιμάται καθημερινά και συνεπώς ο Κλίντμαν Λίλο είναι έτοιμος για το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο.

Η αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί στο «Παγκρήτιο» είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:45 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το Magenta Sport 4.