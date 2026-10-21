Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ανακοίνωσε τις επιλογές του για το Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας, έχοντας συγκεκριμένους παίκτες εκτός.

Ο τραυματίας Φορτούνης είναι αναμενόμενα έξω ενώ στην αποστολή του Ολυμπιακού για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Σπάρτα Πράγας μπήκαν και οι πιτσιρικάδες χαφ Φίλης και Τουφάκης. Off τέθηκε και ο Μπέιλι παρότι προπονείται πλέον κανονικά στον Ολυμπιακό.

Οι εκλεκτοί του Ολυμπιακού

Γκολκίπερ: Ορτέγκα, Στουρνάρας και Γεωργακόπουλος

Αμυντικοί: Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο και Τικνιζάν

Χαφ / εξτρέμ: Σα, Ζέλσον Μαρτίνς, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης και Τουφάκης

Φορ: Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα και Γκονζάλες