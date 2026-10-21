Ολυμπιακός: Αποστολή χωρίς Φορτούνη και Μπέιλι για τη Σπάρτα Πράγας
Ο τραυματίας Φορτούνης είναι αναμενόμενα έξω ενώ στην αποστολή του Ολυμπιακού για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Σπάρτα Πράγας μπήκαν και οι πιτσιρικάδες χαφ Φίλης και Τουφάκης. Off τέθηκε και ο Μπέιλι παρότι προπονείται πλέον κανονικά στον Ολυμπιακό.
Οι εκλεκτοί του Ολυμπιακού
Γκολκίπερ: Ορτέγκα, Στουρνάρας και Γεωργακόπουλος
Αμυντικοί: Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο και Τικνιζάν
Χαφ / εξτρέμ: Σα, Ζέλσον Μαρτίνς, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης και Τουφάκης
Φορ: Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα και Γκονζάλες
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