Ο Ολυμπιακός αν νικήσει και τη Σπάρτα Πράγας στο γήπεδό του, θα θέλει ουσιαστικά έναν βαθμό για την πρόκριση, αλλά ουσιαστικά θα κάνει βήμα για την 8άδα.

Το παιχνίδι με τη Σπάρτα Πράγας, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στη League Phase του Europa League, είναι από τα πλέον κομβικά για τον Ολυμπιακό.

Μετά το 2-1 στο Φάληρο επί της Γιαγκελόνια και το 1-0 στη Μασσαλία κόντρα στη Μαρσέιγ, οι Πειραιώτες με νίκη κάνουν το 3 στα 3 κι αγκαλιάζουν ουσιαστικά την πρόκριση. Θα θέλουν έναν βαθμό στα επόμενα ματς για να σιγουρέψουν τη συμμετοχή τους, έστω στα playoffs της διοργάνωσης. Όλα αυτά έχοντας ως μπούσουλα την τελική βαθμολογία στη League Phase της περασμένης σεζόν.

Με νίκη εναντίον των Τσέχων, ο Ολυμπιακός δεν θα σκέφτεται στην πορεία της διοργάνωσης την πρόκριση, αλλά πως θα μπει στην πρώτη οκτάδα. Διότι αν νικήσει το βράδυ της Πέμπτης, θα πρέπει να κάνει εγκλήματα για να μην παίξει και μετά τον Γενάρη του 2027 στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός εφόσον τερματίσει στην οκτάδα, θα περάσει στους «16» και θα αποφύγει και δύο παιχνίδια με αποτέλεσμα να μην επιβαρυνθεί κι άλλο. Στη χειρότερη περίπτωση, στόχος θα είναι να τερματίσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά στις ομάδες των θέσεων 9-16, ώστε να έχει σχετικά πιο αδύναμο αντίπαλο και τη ρεβάνς στην έδρα του.

Ας δούμε, όμως, τι έγινε πέρσι. Η Μπραν προκρίθηκε ως 24η με 9 βαθμούς. Όσους θα έχει το βράδυ της Πέμπτης ο Ολυμπιακός αν νικήσει τη Σπάρτα Πράγας. Με 9 βαθμούς τερμάτισε μία ακόμα ομάδα, η Γιουνγκ Μπόις, αλλά έμεινε 25η, λόγω διαφοράς τερμάτων (-6 στο σύνολο, -2 οι Νορβηγοί). Καμία άλλη ομάδα την περασμένη σεζόν δεν είχε 9 βαθμούς. Με 10 πέρασε 22η η Λουντογκόρετς και 23η η Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Οι βαθμοί για την 8άδα

Σε ό,τι αφορά την 8άδα, άρα και την πρόκριση στους «16», ο Ολυμπιακός στα επόμενα 5 παιχνίδια, πάντα σε περίπτωση νίκης επί των Τσέχων, θα θέλει σίγουρα 7-8 βαθμούς, στους 15 που θα έχει να διεκδικήσει. Όχι, ακατόρθωτο φυσικά.

Στους 17 βαθμούς και εντός 8άδας την περασμένη σεζόν ήταν οι Μπέτις (4η), Πόρτο (5η), Μπράγκα (6η), Φράιμπουργκ (7η). Στην 8η θέση, αλλά με 16 βαθμούς ήταν η Ρόμα.

Η Γκενκ είχε 16 βαθμούς, ωστόσο, τερμάτισε 9η στη διαφορά τερμάτων. Μπολόνια, Στουτγκάρδη, Φερεντσβάρος είχαν 15 βαθμούς, η Νότιγχαμ, η Βικτόρια Πλζεν και ο Ερυθρός Αστέρας είχαν 14 βαθμούς και η Θέλτα 13. Αυτές οι ομάδες τερμάτισαν στις θέσεις 9-16, άρα είχαν τη ρεβάνς στην έδρα τους. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός με 12 ήταν στις θέσεις 17-24 κι έπαιξαν playoffs. Με Θέλτα, ο Δικέφαλος, με τη Βικτόρια Πλζεν το τριφύλλι.

Τα ματς κλειδιά

Το παιχνίδι με τη Σπάρτα Πράγας, λοιπόν, είναι καθοριστικό για την ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες έχουν στην πορεία τις αδύναμες Τσέλιε (Σλοβενία) και Τορεένσε (β' Πορτογαλίας). Θεωρητικά δύο ματς, στα οποία όλοι υπολογίζουν 6 βαθμούς. Η Τσέλιε είναι 6η στη Σλοβενία στην παρούσα φάση και στο προηγούμενο ματς ηττήθηκε 3-0 στη Σλοβενία από την κυπριακή Ομόνοια.

Η πορτογαλική ομάδα είναι στη Β' κατηγορία. Οπότε, ο Ολυμπιακός με νίκη κόντρα στη Σπάρτα, μπορεί να ελπίζει βάσιμα σε 15 βαθμούς.

Να είναι δηλαδή κοντά στην 8άδα, όπου εκτός από τους βαθμούς ρόλο πάντα παίζουν και τα γκολ. Ο Ολυμπιακός μετά τη Σπάρτα θα παίξει εκτός με τη Ρεν. Μία γαλλική ομάδα, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο -1 από τις πρωτοπόρους Λιόν, Παρί και στο +4 από τη Μαρσέιγ. Άρα, θα είναι ματς μεγάλης δυσκολίας.

Έχει επίσης τη Μίλαν εντός, που είναι 4η στη Serie A, ένας σύλλογος με πολύ βαριά φανέλα, πραγματικό μεγαθήριο στην Ευρώπη. Και υπάρχει και η Χόφενχαϊμ εντός, την οποία νίκησε στην πρεμιέρα ο ΟΦΗ. Η γερμανική ομάδα τώρα είναι 14η στη Bundesliga, δεν πηγαίνει καλά, ωστόσο, παραμένει ένας σύλλογος που συμμετέχει στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα.

Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός κόντρα στη Σπάρτα δεν κυνηγάει τη νίκη απλά για την πρόκριση, αλλά για την 8άδα και τη φάση των «16». Όχι, ότι αν δεν λυγίσει τους Τσέχους δεν έχει πιθανότητες, όμως, το βράδυ της Πέμπτης έχει την ευκαιρία να κάνει ένα μεγάλο βήμα.

Αναλυτικά η βαθμολογία της League Phase του περσινού Europa League από την 4η θέση μέχρι και την 26η για να έχετε εικόνα πόσους βαθμούς περίπου χρειάζεται ο Ολυμπιακός.

4. Μπέτις 17

5. Πόρτο 17

6. Μπράγκα 17

7. Φράιμπουργκ 17

8. Ρόμα 16

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9. Γκενκ 16

10. Μπολόνια 15

11. Στουτγκάρδη 15

12. Φερεντσβάρος 15

13. Νότιγχαμ 14

14. Βικτόρια Πλζεν 14

15. Ερυθρός Αστέρας 14

16. Θέλτα 13

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17. ΠΑΟΚ 12

18. Λιλ 12

19. Φενέρ 12

20. Παναθηναϊκός 12

21. Σέλτικ 11

22. Λουντογκόρετς 10

23. Ντινάμο Ζ. 10

24. Μπράν 9

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25. Γιουνγκ Μπόις 9

26. Στουρμ Γκρατς 7

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase

16 Σεπτεμβρίου 2026 (22:00) — Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ 2-1

15 Οκτωβρίου 2026 (22:00) — Μαρσέιγ 0-1

22 Οκτωβρίου 2026 (22:00) — Σπάρτα Πράγας (Εντός)

5 Νοεμβρίου 2026 (19:45) — Ρεν (Εκτός)

26 Νοεμβρίου 2026 (19:45) — Μίλαν (Εντός)

10 Δεκεμβρίου 2026 (22:00) — Τσέλιε (Εκτός)

21 Ιανουαρίου 2027 (19:45) — Χόφενχαϊμ (Εντός)

28 Ιανουαρίου 2027 (22:00) — Τορέενσε (Εκτός)