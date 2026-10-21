Ολυμπιακός: Γιατί η Σπάρτα Πράγας στέλνει κόσμο στο... τρελάδικο!

Ο Ολυμπιακός καλείται να αντιμετωπίσει το βράδυ της Πέμπτης (22/10) μία Σπάρτα Πράγας που δεν έχει καλά ή κακά διαστήματα σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία και μπορεί να δεχτεί γκολ ή να σκοράρει ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Η Σπάρτα Πράγας έρχεται στο Καραϊσκάκη με συγκεκριμένα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, αλλά και με απουσίες που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία της. Ο Ολυμπιακός καλείται να ρίξει μία ματιά στα... περίεργα στατιστικά της τσεχικής ομάδας όσο και τα κενά που δημιουργούνται από τις απώλειες βασικών ποδοσφαιριστών της, αναζητώντας τις κατάλληλες συνθήκες για να επιβάλει τον ρυθμό του και να φτάσει στο γκολ.

Το πρώτο στοιχείο που ξεχωρίζει από την πορεία της Σπάρτα στο πρωτάθλημα είναι τα 12 γκολ που έχει δεχθεί σε 11 αγωνιστικές. Με 20 τέρματα υπέρ και 12 κατά, η ομάδα του Μπράιαν Πρίσκε δείχνει ότι πρόκειται για μια ομάδα που συμμετέχει σε αναμετρήσεις με αρκετές φάσεις και στις δύο εστίες, κάτι που ο Ολυμπιακός μπορεί να αξιοποιήσει, αρκεί να μην παρασυρθεί σε ένα παιχνίδι χωρίς αμυντική ισορροπία.

Το πρώτο ημίχρονο και οι αδυναμίες της άμυνας

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία αφορά τη χρονική κατανομή των γκολ που δέχεται η Σπάρτα. Από τα 12 τέρματα παθητικού στο πρωτάθλημα, τα επτά έχουν σημειωθεί στο πρώτο ημίχρονο και τα πέντε στο δεύτερο. Η συγκεκριμένη αναλογία δίνει στον Ολυμπιακό έναν λόγο να επιδιώξει δυναμικό ξεκίνημα, με πίεση στην πρώτη πάσα και γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας.

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζεται να αναζητήσουν τις αδυναμίες της αντίπαλης άμυνας προτού η Σπάρτα βρει τις αποστάσεις της και οργανωθεί καλύτερα. Η επιθετική πίεση, ωστόσο, δεν σημαίνει βιασύνη ούτε άναρχες επιθέσεις. Απαιτούνται σωστές κινήσεις ανάμεσα στις γραμμές, υπομονή στην κυκλοφορία και αξιοποίηση των χώρων που μπορεί να δημιουργηθούν όταν οι Τσέχοι αναγκαστούν να μετακινηθούν προς την πλευρά της μπάλας.

Ο Ολυμπιακός έχει λόγο να επιδιώξει να προηγηθεί, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να μη δώσει στη Σπάρτα τη δυνατότητα να απειλήσει στην κόντρα. Η ομάδα του Πρίσκε έχει αποδείξει ότι μπορεί να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα, καθώς στο πρωτάθλημα έχει πετύχει δέκα γκολ πριν από την ανάπαυλα και άλλα δέκα μετά από αυτήν. Επομένως, η συγκέντρωση και η αμυντική ισορροπία θα πρέπει να διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Οι απουσίες που αλλάζουν τα δεδομένα

Σημαντική παράμετρος είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Πρίσκε. Εκτός από τις δεδομένες απουσίες του μεσοεπιθετικού Κάραμπετς και του εξτρέμ Ρίνες, ο Δανός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον στόπερ Σεβίνσκι και τον εξτρέμ Μερκάδο, δύο ακόμη ποδοσφαιριστές που υπολογίζονταν για βασικό ρόλο.

Η απουσία του Σεβίνσκι είναι εκείνη που μπορεί να επηρεάσει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει η αμυντική γραμμή. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να εξετάσει ποιος θα τον αντικαταστήσει, πώς θα διαμορφωθεί το δίδυμο των στόπερ και κατά πόσο οι νέες συνεργασίες μπορούν να δοκιμαστούν με στοχευμένες κινήσεις στην περιοχή.

Οι επιθετικοί των Πειραιωτών οφείλουν να κινηθούν τόσο στον χώρο ανάμεσα στους κεντρικούς αμυντικούς όσο και στην πλάτη τους, αναγκάζοντας τη Σπάρτα να πάρει δύσκολες αποφάσεις. Οι εναλλαγές θέσεων, οι κινήσεις του φορ προς τα πλάγια και οι κάθετες πάσες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, ειδικά αν το νέο αμυντικό δίδυμο δεν έχει την απαιτούμενη συνοχή.

Παράλληλα, η απουσία του Μερκάδο περιορίζει τις επιλογές του Πρίσκε στα άκρα. Μαζί με τον Ρίνες, που επίσης δεν θα αγωνιστεί, αφήνει τον προπονητή της Σπάρτα χωρίς δύο εξτρέμ που υπολογίζονταν για βασικό ρόλο. Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η τσεχική ομάδα θα χάσει την επιθετική της απειλή, αλλά ενδέχεται να επηρεαστούν οι εναλλακτικές της, η ταχύτητα με την οποία μπορεί να ανανεώσει την ένταση και οι λύσεις που θα έχει από τον πάγκο.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να επιδιώξει να κουράσει τους αντίπαλους ακραίους αμυντικούς με συνεχείς αλλαγές πλευράς και επιθετικές συνεργασίες. Αν καταφέρει να τους αναγκάσει να αμύνονται βαθιά, θα περιορίσει ταυτόχρονα τη δυνατότητα της Σπάρτα να βγει με πολλούς παίκτες στην επίθεση.

Τι δείχνουν τα xG στην Ευρώπη

Τα δύο πρώτα παιχνίδια της Σπάρτα στη League Phase του Europa League προσφέρουν μια διαφορετική εικόνα. Στη νίκη με 4-1 επί της Αραράτ-Αρμενία, οι Τσέχοι κατέγραψαν 2,48 αναμενόμενα γκολ (xG), ενώ επέτρεψαν στον αντίπαλο xG 1,44. Στην ισοπαλία 1-1 με τη Λίλεστρομ, είχαν xG 1,02 και xGA 0,75.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η Σπάρτα μπορεί να είναι αποτελεσματική, ακόμη και όταν η παραγωγή ευκαιριών της δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Στα δύο ματς πέτυχε πέντε γκολ με συνολικό xG 3,50. Ο Ολυμπιακός, συνεπώς, δεν πρέπει να βασιστεί στην προσδοκία ότι η αντίπαλός του θα χρειαστεί πολλές ευκαιρίες για να σκοράρει.

Ταυτόχρονα, τα στοιχεία δεν υποδεικνύουν ότι η Σπάρτα δημιουργεί με την ίδια ευκολία απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια δείχνει πόσο σημαντικό είναι για τον Ολυμπιακό να περιορίσει την ποιότητα των τελικών προσπαθειών και όχι απλώς τον αριθμό τους.

Η πίεση, οι δεύτερες μπάλες και η σωστή ισορροπία

Ο Ολυμπιακός χρειάζεται να πιέσει οργανωμένα, χωρίς να αφήνει μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα στη μεσαία γραμμή και την άμυνα. Η Σπάρτα μπορεί να αξιοποιήσει τους χώρους που δημιουργούνται όταν ο αντίπαλος ανεβάζει πολλούς παίκτες, επομένως η πίεση πρέπει να συνοδεύεται από σωστές καλύψεις.

Καθοριστικός θα είναι και ο έλεγχος στις δεύτερες μπάλες. Οι γηπεδούχοι οφείλουν να κερδίσουν τις μονομαχίες στη μεσαία γραμμή, να ανακτούν γρήγορα την κατοχή και να μην επιτρέπουν στους Τσέχους να μετατρέπουν τις απομακρύνσεις σε νέες επιθέσεις, γιατί απ΄όσα έχουμε δει, είναι φωτιά και λάβρα όταν βρίσκουν χώρους. Αν ο Ολυμπιακός κυριαρχήσει σε αυτό το κομμάτι, θα μπορέσει να κρατήσει τη Σπάρτα μακριά από την περιοχή του και να ανανεώνει τις επιθέσεις του.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι στατικές φάσεις, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Σε ένα παιχνίδι όπου η αντίπαλη ομάδα έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να αξιοποιεί τις ευκαιρίες της, κάθε κόρνερ, φάουλ ή δεύτερη μπάλα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Μάλιστα, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε ιδιαίτερη μνεία στις στατικές φάσεις της Σπάρτα.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μια ομάδα που σκοράρει με συνέπεια, αλλά δέχεται επίσης γκολ με συνέπεια και αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες. Το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσει τα κενά της χωρίς να χάσει τη δική του αμυντική συνοχή. Αν πιέσει με σχέδιο, χτυπήσει τις αδυναμίες στο κέντρο της άμυνας και διατηρήσει τον έλεγχο των μεταβάσεων, θα έχει τις προϋποθέσεις να πάει το ματς στα δικά του μέτρα, να βάλει τους δικούς του κανόνες και να πανηγυρίσει ακόμη ένα τρίποντο.