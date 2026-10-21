Πούγγουρας: «Σε αυτό το επίπεδο δεν συγχωρούνται λάθη, το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν θα είναι το πιο δύσκολο»

Οι δηλώσεις του Αχιλλέα Πούγγουρα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης του ΟΦΗ με τη Λεβερκούζεν στο Ηράκλειο.

Οι δηλώσεις του Αχιλλέα Πούγγουρα

«Σίγουρα θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, πιστεύω πως θα είμαστε έτοιμοι ν' αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο μας, να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι για 95 λεπτά, ώστε να πάρουμε κάτι θετικό από το παιχνίδι.

Κάθε παιχνίδι είναι το δυσκολότερο, μέχρι το επόμενο. Μέχρι στιγμής βάσει στατιστικών και δυναμικής θα είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι κόντρα στη Λεβερκούζεν. Σε αυτό το επίπεδο δεν συγχωρούνται λάθη και δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια στον αντίπαλο μας για να κινδυνεύσουμε. Δεν πρέπει να μην χαραμίσουμε τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουμε.

Σίγουρα μετά από μια ήττα, η οποιαδήποτε ομάδα θα πρέπει να σκέφτεται το επόμενο παιχνίδι, πόσο δε μάλλον εμείς που προερχόμαστε από τρία αρνητικά αποτελέσματα και θέλουμε να το διορθώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται».