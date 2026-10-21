Οι ατάκες του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ για τη μάχη του Ολυμπιακού με τη Σπάρτα Πράγας και τη δική του εικόνα.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου για την αυριανή αναμέτρηση με τη Σπάρτα Πράγας στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ουκρανός φορ των Πειραιωτών που αναμένεται να είναι βασικός τόνισε πως θα είναι καταπληκτικό να κάνει η ομάδα τρίτη σερί νίκη στο Europa League, ενώ αναφέρθηκε και στη δική του παρουσία στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάρεμτσουκ:

Για το στοιχείο που χρειάζεται για να νικήσει ο Ολυμπιακός: «Δύσκολη ομάδα η Σπάρτα. Τους σεβόμαστε πολύ. Έχει δυνατούς, ψηλούς, ποιοτικούς παίκτες με πολύ καλή άμυνα. Να έχουμε ένα παιχνίδι, με ψυχή, υπομονή, πείνα, να τα δώσουμε όλα για να τους αντιμετωπίσουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για τα γκολ ως αλλαγή με Γιαγκελόνια και Μπόντο κι αν είναι έτοιμος να το επαναλάβει ως βασικός: «Πιστεύω το πιο σημαντικό είναι η νίκη για την ομάδα. Να πάρουμε τρίτο σερί ματς θα είναι καταπληκτικό για τον σύλλογο. Είμαι φορ και φυσικά θέλω να σκοράρω. Θα είναι φανταστικό για μένα. Θέλω να πιέσω, να τρέξω, να κρατήσω μπάλα, να κάνω ποιοτική δουλειά κι αν συμβεί αυτό, είμαι σίγουρος ότι τα γκολ θα έρθουν σύντομα».

Για το ότι πριν λίγους μήνες ήταν εκτός και πλέον είναι εδώ με άλλη ψυχολογία: «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ήμουν εκτός ρόστερ, όχι λόγω της ποιότητάς μου. Πρέπει να είσαι ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό σου. Να προπονείσαι σκληρά, να δίνεις την καρδιά σου. Το ποδόσφαιρο αλλάζει γρήγορα, κάθε τρεις μέρες, κάθε εβδομάδα. Το τεχνικό τιμ μ' εμπιστεύεται, μου δίνει την ευκαιρία και κάνω ό,τι μπορώ για ν' ανταποδώσω».

Για τις συνεχόμενες νίκες: «Όταν παίζεις στον Ολυμπιακό, δεν χρειάζεται να βρίσκεις κίνητρο, γιατί πρέπει να νικάς συνέχεια. Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο ματς. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε πάρει τα τελευταία παιχνίδια. Το νέο τεχνικό τιμ κάνει πολύ καλή δουλειά, τις τελευταίες εβδομάδες βελτιώσαμε πολλά πράγματα».