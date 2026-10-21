Κι όμως αύριο ο Ολυμπιακός, θα επιχειρήσει κάτι που δεν έχει ξανακάνει στην Ευρώπη!

Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί στο blog του στο gazzetta γιατί το παιχνίδι με την Σπάρτα έχει ιστορική σημασία για τον Ολυμπιακό!

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού αύριο (22/10, 22:00- Live από το Gazzetta ) με την Σπάρτα Πράγας είναι πολύ πιο σημαντικό απ΄ ότι δείχνει.

Πρωτίστως για λόγους βαθμολογικούς, καθώς μπορεί να ανοίξει διάπλατα στους «ερυθρόλευκους» τον δρόμο για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Γιουρόπα Λιγκ, ενδεχομένως μέσα κι από τη διαδικασία της…απαλλαγής από τον ενδιάμεσο γύρο των νοκ άουτ του Φεβρουαρίου.

Για λόγους ψυχολογικούς, αφού μία έκτη στη σειρά νίκη, και δη τρίτη ευρωπαϊκή, θα ήταν ό,τι το καλύτερο ενόψει της επόμενης δύσκολης εβδομάδας, με άλλα τρία παιχνίδια, δύο πρωταθλήματος κι ένα Κυπέλλου.

Για λόγους ιστορικούς, αφού ο Ολυμπιακός αύριο το βράδυ θα επιχειρήσει κάτι που δεν έχει ξανακάνει στην Ευρώπη! Να ξεκινήσει δηλαδή μία διοργάνωση σε φάση ομίλων η, League Phase, όπως είναι τώρα, με τρεις συνεχόμενες νίκες! Είναι κάτι που δεν το έχει καταφέρει ποτέ, είτε στο Τσάμπιονς Λιγκ, είτε στο Γιουρόπα Λιγκ, στα 30 χρόνια στα οποία παίζει στα Κύπελλα Ευρώπης με την πιο σύγχρονη εκδοχή τους, δηλαδή με ομίλους.

Οι Πειραιώτες πριν πέντε χρόνια, φθινόπωρο του 2021, είχαν και τότε αρχίσει στον όμιλο του Γιουρόπα Λιγκ με δύο νίκες, κερδίζοντας 2-1 εντός έδρας την Άντβερπ (με γκολ στο 87’) και 3-0 εκτός έδρας τη Φενέρμπαχτσε, όπως τώρα έχουν αρχίσει στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ με δύο νίκες, κερδίζοντας 2-1 εντός έδρας τη Γιαγκελόνια (με γκολ στο 84’) και 1-0 εκτός έδρας τη Μαρσέϊγ! Όμως, στην 3η αγωνιστική έπαιζαν εκτός έδρας με την Άϊντραχτ, έχασαν στην Φρανκφούρτη 1-3 και δεν μπόρεσαν να τριπλασιάσουν τις νίκες τους.

Τώρα, ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά σε κάτι που πραγματικά έχει ιστορική σημασία, να μπει δηλαδή σε μία ευρωπαϊκή διοργάνωση με «τρία στα τρία», αντιμετωπίζοντας την σίγουρα επικίνδυνη Σπάρτα Πράγας, που όμως δεν μοιάζει να είναι σε καμία πολύ καλή κατάσταση, οπότε ίσως είναι μία ευκαιρία γι΄ αυτό να κερδίσει, παίζοντας μάλιστα εντός έδρας.

Από την άλλη, για να είμαστε ρεαλιστές, οι ομάδες της Τσεχίας ποτέ δεν είναι εύκολοι αντίπαλοι για τις ελληνικές, ακόμη κι όταν έρχονται να παίξουν εδώ. Όπως είδα, τα τελευταία περίπου 10 χρόνια, σε εφτά επισκέψεις τους στην Ελλάδα έχουν πάρει πέντε ισοπαλίες (τέσσερις από τον Παναθηναϊκό και μία από τον ΠΑΟΚ) κι έχουν χάσει μόνο δύο φορές (από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ). Είναι δυσκολοκατάβλητες ομάδες, που μπορεί να μην κερδίζουν, αλλά δεν χάνουν κιόλας εύκολα.

Ο πήχης για έναν παίκτη στον Ολυμπιακό πρέπει να είναι ψηλά και όχι η σύγκρισή του με μετριότητες του κοντινού παρελθόντος. Οι περισσότεροι νέοι παίκτες πρέπει να δείξουν πολλά ακόμα. Και σίγουρα κάποιοι από αυτούς θα δείξουν. Κανένας ενθουσιασμός, καμιά ισοπέδωση. #OlympiacosFC October 18, 2026

Είναι αφελής όποιος νομίζει ότι ο Ολυμπιακός, ειδικά στην «ενδιάμεση» φάση στην οποία βρίσκεται τώρα, θα κάνει περίπατο. Θα χρειαστεί πολλή δουλειά και μεγάλη υποστήριξη από την εξέδρα. Μην κοροϊδευόμαστε, άλλωστε, μεταξύ μας-οι διαδοχικές νίκες του είναι μια χαρά, αλλά μέσα από τα παιχνίδια κατανοούμε όλοι ότι υπάρχουν ακόμη σοβαρά ζητήματα που χρειάζονται να λυθούν.

Οτιδήποτε άλλο καταλαβαίνει κάποιος, το λες και…επικίνδυνο!

Άσχετο: Σε δεύτερο στη σειρά παιχνίδια ο Ιμανόλ βρίσκει Δανό αντίπαλο προπονητή στο Καραϊσκάκη! Πριν λίγες ημέρες ήταν ο Νίστρουπ του Παναθηναϊκού, τώρα ο Πρίσκε της Σπάρτα. Μόνο που ο Πρίσκε έχει ξαναέρθει στον Πειραιά. Και είχε γνωρίσει την ήττα τον Σεπτέμβριο του 2021 με εκείνο το γκολ του Ρέαμπτσιουκ στα τελευταία λεπτά, στο Ολυμπιακός-Άντβερπ 2-1!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μακάρι όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού να είχαν τη συνέπεια του Φρόϊλερ. Τον έβλεπες σε έναν αγώνα της επαρχίας, στο Αγρίνιο, να κάνει σωστά τη δουλειά του, ανεξάρτητα από τα όποια πλην έχει το παιχνίδι του, να κλέβει μπάλες, αλλά και να πασάρει σωστά μετά το κλέψιμο. Να βγαίνει στα πλάγια και να κόβει.

Να περνάει καλές πάσες, να έχει ανακτήσεις, να κάνει καλή πίεση στον αντίπαλο, να γυρίζει και να βοηθάει την άμυνα, να καλύπτει συμπαίκτες του, να παίζει όταν πρέπει και τον ρόλο του τρίτου στόπερ, να κάνει τάκλιν διώχνοντας την μπάλα σε κόρνερ. Και όταν δεν έκανε μία σωστή πάσα, έσπευσε αμέσως και έκοψε.

Και για το τέλος ένα ιμότζι