Η Ομόνοια έχει ξεκινήσει με το δεξι τις υποχρεώσεις της στη φετινή League Phase του Europa League και αποδεικνύει πως το κυπριακό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε άνθηση.

Την περσινή σεζόν ήταν η Πάφος που είχε κάνει όλη την Ευρώπη να μάθει το όνομα της, καθώς απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα για να περάσει στη League Phase του Champions League, εκεί οπού πανηγύρισε σπουδαίες νίκες κόντρα στη Βιγιαρεάλ και την Σλάβια Πράγας, αλλά και μία ισοπαλία με τη Μονακό. Φέτος ωστόσο, μία άλλη ομάδα από την Κύπρο είναι αυτή που έχει κλέψει τις εντυπώσεις, η Ομόνοια.

Οι πρωταθλητές Κύπρου εξασφάλισαν μία θέση στην τελική φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αποκλείοντας κατά σειρά στα προκριματικά, την Λίνκολν Ρεντ Ιμπς από το Γιβραλτάρ και την Σεντ Τρούιντεν από το Βέλγιο.

Η αλήθεια είναι πως το τριφύλλι ξεκίνησε κάπως μέτρια τις υποχρεώσεις του στις εγχώριες διοργανώσεις, με 2 ισοπαλίες και μία νίκη στις 3 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος και μία ήττα από την Πάφο στο Super Cup. Ωστόσο όταν ήρθε η ώρα της Ευρώπης όλα άλλαξαν.

Αναλυτικότερα, για την 1η αγωνιστική του Europa League το σύνολο του Νορβηγού τεχνικού, Χένινγκ Μπέργκ, φιλοξένησε στο Στάδιο «ΓΣΠ» την ισπανική Θέλτα και πήρε μία πολύτιμη νίκη με σκορ 1-0, χάρη στην «οβίδα» του ακραίου αμυντικου, Γιούρε Μπάλκοβετς, στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Οι πρωταθλήτες όμως δεν έμειναν εκεί, Χθες (15/10) ταξίδεψαν στο Τσέλιε της Σλοβενίας για να αναμετρηθούν με την ομώνυμη ομάδα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του τουρνουά και έφυγαν από εκεί με ένα μεγάλο «διπλό» με σκορ 3-0.

Από το πρώτο λεπτό του αγώνα η Ομόνοια επέβαλε τον δικό της ρυθμό, ελέγχοντας την κυκλοφορία της μπάλας και προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί τους χώρους στην άμυνα των αντιπάλων της. Ευτύχησε να ανόξει το σκορ μόλις στο 17ο λεπτό, χάρη στο τέρμα του Μοντνόρ, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο οι Τάνκοβιτς και Κουλιμπαλί έγραψαν το όνομα τους στον πίνακα των σκόρερς και υπέγραψαν τη μεγάλη αυτή νίκη.

Έτσι οι Κύπριοι πανηγύρισαν το δεύτερο τρίποντο τους, κάνοντας το 2/2 και αυτή την στιγμή βρίσκονται στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα του Europa League με 6 βαθμούς, με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data να τους δίνει 84,7% πιθανότητες να περάσουν στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης και 13,3% πιθανότητες να τερματίσουν μέσα στις θέσεις 1 έως 8 και να «σφραγίσουν» το εισιτήριο τους για τη φάση των «16».

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Ωστόσο τα δύσκολα είναι μπροστά τους, καθώς την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθούν στην Λευκωσία την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, στην πιο απαιτητική, έως τώρα, δοκιμασία που έχουν να φέρουν εις πέρας.

Το πρόγραμμα της Ομόνοιας στο Europa League

16 Σεπτεμβρίου: Ομόνοια-Θέλτα 1-0

15 Οκτωβρίου: Τσέλιε-Ομόνοια 0-3

22 Οκτωβρίου: Ομόνοια-Μπενφίκα (22:00)

5 Νοεμβρίου: Νάιμενγκεν-Ομόνοια (19:45)

26 Νοεμβρίου: Γιουβέντους-Ομόνοια (22:00)

10 Δεκεμβρίου: Ομόνοια-Σέλτικ (19:45)

21 Ιανουαρίου: Ρενς-Ομόνοια (22:00)

28 Ιανουαρίου: Ομόνοια-Μπεσίκτας (22:00)