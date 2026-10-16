Ο Αλέξης Βιρβίλης γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον Ολυμπιακό που επιβεβαίωσε και στο κολαστήριο του «Βελοντρόμ» ότι ειδικά στην Ευρώπη έχει τον τρόπο να γράφει ωραίες ποδοσφαιρικές ιστορίες.

Το 0-1 στο Βελοντρόμ δεν ήταν απλώς μια μεγάλη νίκη, αλλά μια εμφάνιση που έδειξε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να προσαρμόζεται, να αντέχει και να βρίσκει τη λύση ακόμη κι όταν ο αντίπαλος έχει την πρωτοβουλία. Ο Έσε, ο Ορτέγκα, η δουλεμένη στατική φάση και η διαχείριση του Αλγκουαθίλ έδωσαν στους «ερυθρόλευκους» έξι βαθμούς στις δύο πρώτες αγωνιστικές, μαζί με μια σημαντική βάση για τη συνέχεια.

Το πιο αισιόδοξο μήνυμα από το διπλό του Ολυμπιακού στη Μασσαλία βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο κέρδισε. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν χρειάστηκε να επιβάλουν απόλυτα τον ρυθμό τους, ούτε να κυριαρχήσουν στην κατοχή. Χρειάστηκε να αναγνωρίσουν τις απαιτήσεις ενός δύσκολου ευρωπαϊκού αγώνα, να αξιοποιήσουν τη μεγάλη στιγμή τους και να δείξουν χαρακτήρα όταν η Μαρσέιγ πίεσε για την ισοφάριση.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έφυγε από το Βελοντρόμ με το 0-1 χάρη στην κεφαλιά του Σαντιάγκο Έσε στο 42', αλλά η αξία της νίκης δεν εξαντλείται στο γκολ. Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι διαθέτει διαφορετικούς τρόπους για να διεκδικεί ένα αποτέλεσμα. Μπορεί να επιτεθεί μέσα από συνεργασίες, να απειλήσει από στατικές φάσεις, να βγει στην αντεπίθεση και, όταν χρειάζεται, να αμυνθεί με υπομονή και συγκέντρωση.

Αυτή είναι μια σημαντική προοπτική για μια ομάδα που βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία αφομοίωσης των ιδεών του νέου προπονητή. Το διπλό δεν σημαίνει ότι όλα έχουν λυθεί. Δείχνει, όμως, ότι υπάρχουν υλικά πάνω στα οποία μπορεί να χτιστεί η συνέχεια.

Η στατιστική που αποτυπώνει την πίεση και την αποτελεσματικότητα

Οι αριθμοί αποκαλύπτουν ξεκάθαρα την εικόνα της αναμέτρησης. Η Μαρσέιγ είχε το 56% της κατοχής, έναντι 44% του Ολυμπιακού, και ολοκλήρωσε 534 πάσες, με 461 επιτυχημένες και ακρίβεια 86%. Οι Πειραιώτες είχαν 426 πάσες, από τις οποίες οι 349 ήταν επιτυχημένες, με ποσοστό ακρίβειας 82%.

Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα στις επαφές μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Η Μαρσέιγ μέτρησε 34, ενώ ο Ολυμπιακός μόλις 10. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν επίσης εννέα κόρνερ, έναντι ενός των φιλοξενούμενων. Είχαν, συνεπώς, μεγαλύτερη παρουσία κοντά στην αντίπαλη εστία και περισσότερες ευκαιρίες να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις. Ωστόσο, αυτή η υπεροχή δεν μεταφράστηκε σε γκολ.

Η Μαρσέιγ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 τελικές, πέντε στον στόχο, ενώ ο Ολυμπιακός είχε εννέα τελικές και τέσσερα σουτ στην εστία. Οι προσπάθειες εντός περιοχής ήταν εννέα για τους Γάλλους και επτά για τους «ερυθρόλευκους», ενώ αμφότερες οι ομάδες επιχείρησαν δύο σουτ εκτός περιοχής. Τέσσερα σουτ κάθε ομάδας καταγράφηκαν ως μπλοκαρισμένα.

Στα αναμενόμενα γκολ (xG), η Μαρσέιγ έφτασε στο 0,82 και ο Ολυμπιακός στο 0,57. Η διαφορά δείχνει ότι οι γηπεδούχοι δημιούργησαν συνολικά μεγαλύτερη απειλή, χωρίς όμως να καταφέρουν να παραβιάσουν την εστία του Ορτέγκα.

Εδώ βρίσκεται η ουσία της επιτυχίας του Ολυμπιακού. Δεν χρειάζεται να παρουσιάσουμε την ομάδα ως κυρίαρχη για να αναγνωρίσουμε τη μεγάλη αξία της νίκης. Οι «ερυθρόλευκοι» αξιοποίησαν τη δική τους καθοριστική στιγμή και διατήρησαν το προβάδισμα απέναντι σε έναν αντίπαλο που προσπάθησε μέχρι το τέλος να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Η δουλεμένη στατική φάση και η αποφασιστικότητα του Έσε

Το γκολ του 42' αποτέλεσε την επιβράβευση της επιθετικής προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Το κόρνερ εκτελέστηκε με πάσα, ο Τσικίνιο συνδυάστηκε με τον Ζέλσον Μαρτίνς και στη συνέχεια έβγαλε τη σέντρα προς την περιοχή. Ο Έσε κινήθηκε αποφασιστικά, πρόλαβε τον προσωπικό του αντίπαλο και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η συγκεκριμένη φάση δείχνει πόσο σημαντικό είναι για μια ομάδα να διαθέτει εναλλακτικές λύσεις στην επίθεση. Όταν η αντίπαλη άμυνα οργανώνεται σωστά και οι χώροι περιορίζονται, οι στατικές φάσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ο Ολυμπιακός δεν χρειάστηκε να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες για να προηγηθεί. Χρειάστηκε να εκτελέσει σωστά μία καλά σχεδιασμένη ενέργεια.

Ο Έσε ήταν ο άνθρωπος που ολοκλήρωσε τη φάση, αλλά η επιτυχία ήταν ομαδική. Η κίνηση του Ζέλσον, η δεύτερη πάσα και η σέντρα του Τσικίνιο δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να εκμεταλλευτεί ο Αργεντινός τον χώρο που βρήκε.

Το γκολ ήρθε σε κομβικό σημείο, λίγο πριν από την ανάπαυλα, δίνοντας στον Ολυμπιακό τη δυνατότητα να πάει στα αποδυτήρια με το προβάδισμα. Μάλιστα, οι Πειραιώτες έφτασαν ξανά στα δίχτυα με τον Γιάρεμτσουκ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Το στοιχείο που αξίζει να κρατήσουμε είναι ότι ο Ολυμπιακός βρήκε λύση σε μια περίοδο κατά την οποία η Μαρσέιγ άρχιζε να ανεβάζει την έντασή της. Αυτό δείχνει αποτελεσματικότητα και ικανότητα να αξιοποιεί τις στιγμές που μπορούν να αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα.

Ο Ορτέγκα και η αμυντική συνοχή έκαναν τη διαφορά

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μαρσέιγ αύξησε την πίεση και προσπάθησε να μεταφέρει το παιχνίδι ακόμη πιο κοντά στην περιοχή του Ολυμπιακού. Οι αλλαγές του Μπρουνό Ζενεσιό έδωσαν νέα επιθετικά χαρακτηριστικά στους γηπεδούχους, οι οποίοι αναζητούσαν πλέον με μεγαλύτερη ένταση το γκολ της ισοφάρισης.

Ο Ορτέγκα ήταν καθοριστικός. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με πέντε αποκρούσεις, έναντι τριών του γκολκίπερ των Γάλλων. Η διαφορά αυτή αποτυπώνει τη συμβολή του στην έκβαση του αγώνα, ειδικά σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο ένα γκολ.

Δεν ήταν, όμως, μόνο ο τερματοφύλακας. Ο Ρέτσος και οι υπόλοιποι αμυντικοί χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν σέντρες, δεύτερες μπάλες και κινήσεις των αντιπάλων μέσα στην περιοχή. Ο Ολυμπιακός κατέγραψε 34 απομακρύνσεις, έναντι 17 της Μαρσέιγ, δείγμα του όγκου της αμυντικής δουλειάς που χρειάστηκε να κάνει.

Παράλληλα, οι φιλοξενούμενοι είχαν επτά κλεψίματα, όσα και οι Γάλλοι, ενώ κέρδισαν 10 από τις 12 μονομαχίες που καταγράφηκαν ως επιτυχημένα τάκλιν. Η Μαρσέιγ είχε 11 επιτυχημένα τάκλιν σε 16 προσπάθειες. Ο Ολυμπιακός, επομένως, δεν περιορίστηκε στο να περιμένει τις επιθέσεις του αντιπάλου, αλλά προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα και να αποτρέψει την εξέλιξη επικίνδυνων φάσεων.

Η αμυντική λειτουργία δεν ήταν αλάνθαστη. Οι 34 επαφές της Μαρσέιγ στην περιοχή δείχνουν ότι υπήρξαν στιγμές πίεσης. Το σημαντικό είναι ότι η ομάδα δεν έχασε τη συνοχή της και είχε τις προσωπικότητες που χρειαζόταν για να διατηρήσει το προβάδισμα.

Η Μαρσέιγ είχε την μπάλα, ο Ολυμπιακός είχε το αποτέλεσμα

Οι Γάλλοι επιχείρησαν 129 επιθέσεις, έναντι 77 του Ολυμπιακού, ενώ οι επικίνδυνες επιθέσεις καταγράφηκαν στις 58 για τη Μαρσέιγ και στις 22 για τους Πειραιώτες. Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι οι γηπεδούχοι είχαν περισσότερες πρωτοβουλίες και πέρασαν μεγαλύτερα διαστήματα κοντά στην περιοχή του αντιπάλου.

Ο Ολυμπιακός, όμως, έδειξε ότι μπορεί να διαχειριστεί και ένα παιχνίδι στο οποίο δεν έχει τον πρώτο λόγο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι διαγωνισμός κατοχής ή αριθμού επιθέσεων. Είναι και η ικανότητα να προστατεύεις την περιοχή σου, να διαβάζεις τις κινήσεις του αντιπάλου και να αξιοποιείς τους χώρους όταν παρουσιάζονται.

Ο Ολυμπιακός υπέπεσε σε 11 φάουλ έναντι 15 της Μαρσέιγ. Οι Πειραιώτες προσπάθησαν να κρατήσουν το παιχνίδι σε ελεγχόμενα επίπεδα έντασης, χωρίς να επιτρέψουν στη διαρκή πίεση των γηπεδούχων να τους οδηγήσει σε αχρείαστα λάθη.

Η Μαρσέιγ είχε περισσότερη μπάλα, αλλά δυσκολεύτηκε να βρει την ακρίβεια που απαιτείται στην τελική προσπάθεια. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε αυτό το στοιχείο και απέδειξε ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικός ακόμη και σε συνθήκες πίεσης.

Η αντεπίθεση που μπορούσε να κλειδώσει το διπλό

Ο Ολυμπιακός είχε και τις δικές του ευκαιρίες για να τελειώσει το παιχνίδι. Στο 87', ο Αρμάντο Γκονζάλες βρέθηκε σε θέση βολής μετά από ατομική ενέργεια, αλλά ο Ντε Λανγκ απέκρουσε το σουτ του.

Ήταν μια στιγμή που ανέδειξε την άλλη πλευρά της επιθετικής λειτουργίας των «ερυθρόλευκων». Όταν η Μαρσέιγ ανέβαζε τις γραμμές της, ο Ολυμπιακός μπορούσε να βρει χώρους στην πλάτη της άμυνας. Η ταχύτητα και η ικανότητα των επιθετικών του να μεταφέρουν την μπάλα μπροστά αποτελούσαν σημαντικό όπλο.

Το γεγονός ότι δεν ήρθε το 0-2 κράτησε τη Μαρσέιγ μέσα στο παιχνίδι μέχρι το τέλος. Ωστόσο, η ίδια η ευκαιρία ήταν ένα θετικό στοιχείο: ο Ολυμπιακός δεν είχε μόνο την ικανότητα να αμυνθεί, αλλά και τη δυνατότητα να απειλήσει όταν έβρισκε χώρο.

Αυτή είναι μία από τις λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη συνέχεια. Αν η ομάδα καταφέρει να αξιοποιεί πιο αποτελεσματικά τις μεταβάσεις της, θα μπορεί να αποφορτίζει την άμυνά της και να μετατρέπει το προβάδισμα σε ακόμη μεγαλύτερο πλεονέκτημα.

Έξι βαθμοί και μια βάση για να χτίσει ο Αλγκουαθίλ

Η δεύτερη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές της League Phase δίνει στον Ολυμπιακό έξι βαθμούς και μια σημαντική ευρωπαϊκή ώθηση. Το αποτέλεσμα αποκτά μεγαλύτερη αξία επειδή ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η ομάδα προσαρμόζεται ακόμη στις ιδέες του νέου προπονητή.

Ο Αλγκουαθίλ έχει πλέον μια επιτυχία πάνω στην οποία μπορεί να δουλέψει. Η ομάδα έδειξε ότι μπορεί να αναγκάζεται κατά τη διάρκεια των αγώνων να αλλάζει προσέγγιση ανάλογα με τον αντίπαλο, να αξιοποιεί τις στατικές φάσεις και να αμύνεται με πειθαρχία όταν πιέζεται. Ταυτόχρονα, οι αριθμοί αποκαλύπτουν τα σημεία στα οποία μπορεί να βελτιωθεί: περισσότερη κατοχή, καλύτερη διαχείριση της μπάλας και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των αντεπιθέσεων.

Το πιο αισιόδοξο στοιχείο είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν χρειάστηκε να παίξει το τέλειο παιχνίδι για να κερδίσει. Έδειξε ότι διαθέτει χαρακτήρα, λύσεις και ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε κρίσιμες στιγμές.

Στη Μασσαλία, ο Έσε έδωσε το γκολ, ο Τσικίνιο δημιούργησε τη φάση, ο Ορτέγκα κράτησε το μηδέν και η ομάδα άντεξε στην πίεση. Οι έξι βαθμοί δεν εγγυώνται τίποτα από μόνοι τους, αλλά προσφέρουν αυτοπεποίθηση και χρόνο για να συνεχιστεί η δουλειά.

Ο Ολυμπιακός έφυγε από το «Βελοντρόμ» με μια νίκη που δείχνει τον δρόμο: αποτελεσματικότητα στην επίθεση, συγκέντρωση στην άμυνα και πίστη στο σχέδιο. Αν καταφέρει να συνδυάσει αυτά τα στοιχεία με μεγαλύτερο έλεγχο του παιχνιδιού, τότε το διπλό στη Μασσαλία μπορεί να αποδειχθεί κάτι περισσότερο από μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά. Μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για ακόμη πιο μεγάλες ευρωπαϊκές (και όχι μόνο...) βραδιές!