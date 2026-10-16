Ο Ολυμπιακός πήρε ένα «παλικαρίσιο» διπλό σε μία σκληρή έδρα τηρώντας την υπόσχεση των παικτών του απέναντι στον κόσμο τους που δεν μπορούσε να να είναι εκεί. Γράφει από τη Μασσαλία ο Δημήτρης Τομαράς.

Ήταν ένα ιδιαίτερο και περίεργο διήμερο όπως και να το δει κανείς και σίγουρα σε πρώτο πλάνο στο εξωαγωνιστικό σκέλος ήταν ότι ο Ολυμπιακός στερήθηκε της παρουσίας του κόσμου του με το επικό μπάχαλο από πλευράς γαλλικών Αρχών, Αστυνομίας και όχι μόνο ενώ όπως ενημέρωναν σεκιούριτι στο Βελοντρόμ δεν έπρεπε να πανηγυρίσει κανείς γκολ του Ολυμπιακού γιατί στο γήπεδο υπήρχαν οπαδοί της ΑΕΚ.

Οι Πειραιώτες λοιπόν όπως φάνηκε και από τα λεγόμενα του Τσικίνιο δεν έκρυβαν την απογοήτευσή τους είχαν ξεκάθαρα ένα έξτρα κίνητρο να πάρουν αυτό το ματς για τον κόσμο τους. Για όλον αυτόν τον κόσμο που δεν ήταν εκεί και ταλαιπωρήθηκε τόσο μα τόσο.

Δεν πέρασε ένα εύκολο βράδυ ο Ολυμπιακός και πιέστηκε αρκετές φορές. Περισσότερο αυτό συνέβη στο 2ο μέρος και κυρίως σε στιγμές που δεν κρατούσε πολύ τη μπάλα ή που δεν μπορούσε να την κρατήσει και να την κυκλοφορήσει σωστά. Όσο περισσότερο άλλωσε κρατάς μπάλα και δημιουργείς τόσο λιγότερο απειλείσαι.

Είχε βέβαια έναν Ορτέγκα σε φοβερή βραδιά. Ο Γερμανός έκανε αρκετές επεμβάσεις και ορισμένες εξ αυτών ήταν απλά φανταστικές. Ο Ολυμπιακός ήξερε ότι θα υποφέρει από μία ομάδα που παίζει γρήγορα τη μπάλα και έχει παίκτες με τεχνική και καλές μεταβιβάσεις. Η είσοδος «μπαλάτων» παικτών όπως ο Φορτούνης τον βοήθησε σε αυτόν τον τομέα και ενώ παρά το πρέσινγκ και τις φάσεις των Γάλλων στο 2ο 45λεπτο είχε και αυτός τις στιγμές του με παίκτες όπως ο Ζότα και ο Γκονζάλες για να κάνει ακόμα και το 0-2. Δεν πειράζει. Ας είναι.

Ο κόσμος του πανηγύρισε και αυτό το 0-1 για ένα σύνολο, αυτό των Ερυθρόλευκων, που συνεχίζει να παλεύει σκληρά τα παιχνίδια του και να προσπαθεί διαρκώς να εξελίσσεται.

Είχε τις αμυντικές απαντήσεις στην πίεση της Μαρσέιγ και βρήκε και το γκολ για το 0-1

Στο πρώτο 45λεπτο ο Ολυμπιακός δέχθηκε αισθητό πρέσινγκ από τη Μαρσέιγ που του έβγαλε και κάποιες φάσεις στην αρχή του αλλά και πιο επικίνδυνες προς το τέλος του.

Οι Ερυθρόλευκοι ήταν γενικά τακτοποιημένοι στο αμυντικό τους κομμάτι και είχαν πάντα έναν παίκτη να ανακόψει επίθεση ή μία πολύ επικίνδυνη φάση ή ακόμα και τον γκολκίπερ Ορτέγκα να επεμβαίνει.

Στο πρώτο ημίχρονο ως προς το πρώτο 20λεπτό του δεν είδαμε κάποιο σούπερ ποδόσφαιρο. Η Μαρσέιγ, που ανέβηκε περισσότερο στη συνέχεια και έχει παίκτες με την καλή ατομική ενέργεια, είχε μία μάλλον κλασική συνταγή της ποντάροντας και στη δύναμη της έδρα της ενώ ο Ολυμπιακός έχοντας λίγες αλλαγές στη σύνθεσή του συγκριτικά με το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θέλει να βγει μπροστά και είναι πιο επιθετικός αλλά δεν τα κατάφερε.

Οι γηπεδούχοι λίγο πριν το τέλος του πρώτου 45λεπτου είχαν δύο πολύ δυνατές φάσεις με ατομικές ενέργειες όμως ο Ολυμπιακός παρότι δεν είχε απειλήσει αισθητά βρήκε πρώτος το γκολ με την κεφαλιά ενός χαφ του, του πάντα σημαντικού Έσε. Έτσι ο Ολυμπιακός σε ένα ημίχρονο που δημιουργικά και επιθετικά δεν ήταν ανώτερος κατάφερε να βρεθεί στα αποδυτήρια με γκολ υπέρ του. Ένα τέρμα που αποδείχθηκε... χρυσάφι.

