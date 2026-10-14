Όλα όσα μπορεί να αποφύγει και να πράξει ο Ολυμπιακός στην Μασσαλία για να κάνει το κόλπο γκρόσο μέσα στο καυτό «Βελοντρόμ» απέναντι στη Μαρσέιγ.

Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στη Μασσαλία γνωρίζοντας ότι έχει απέναντί του μια ομάδα με ποιότητα, επιθετικές αρετές, αλλά και συγκεκριμένες αδυναμίες που μπορούν να αξιοποιηθούν. Η Μαρσέιγ θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια της, να ξεκινά τις επιθέσεις από την άμυνα και να πιέζει ψηλά, προσπαθώντας να επιβάλει τον ρυθμό της. Αυτή η αγωνιστική φιλοσοφία, ωστόσο, μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που αναζητά ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για να χτυπήσει την αντίπαλό του.

Το «build up» των Γάλλων αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της προσέγγισής τους. Η Μαρσέιγ επιδιώκει να κυκλοφορεί την μπάλα από τον τερματοφύλακα και τους στόπερ, αναζητώντας καθαρές γραμμές πάσας προς τη μεσαία γραμμή. Όταν η ανάπτυξη λειτουργεί σωστά, μπορεί να ξεπεράσει την πρώτη πίεση και να δημιουργήσει αριθμητικό πλεονέκτημα. Όταν, όμως, ο αντίπαλος κλείσει τις διαθέσιμες επιλογές και αναγκάσει τους αμυντικούς να παίξουν υπό πίεση, αυξάνονται οι πιθανότητες για λάθη σε επικίνδυνες ζώνες.

Εδώ βρίσκεται και το μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τη δυνατότητα να πιέσουν οργανωμένα την πρώτη ανάπτυξη της Μαρσέιγ, να περιορίσουν τις κοντινές πάσες και να την οδηγήσουν σε βεβιασμένες επιλογές. Δεν χρειάζεται να κυνηγούν άναρχα την μπάλα σε όλο το γήπεδο. Αυτό που απαιτείται είναι σωστές αποστάσεις, συντονισμένες κινήσεις και ξεκάθαρη στόχευση στην πρώτη πάσα των Γάλλων.

Το ψηλό πρέσινγκ και οι χώροι πίσω από την άμυνα

Η Μαρσέιγ θέλει να διατηρεί ψηλά τις γραμμές της και να πιέζει τον αντίπαλο, ώστε να ανακτά γρήγορα την κατοχή. Η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί να της προσφέρει επιθετική ένταση, κρύβει όμως και κινδύνους. Όταν οι γραμμές ανεβαίνουν και η πρώτη πίεση δεν αποδίδει, δημιουργούνται χώροι πίσω από την άμυνα, τους οποίους μπορεί να εκμεταλλευτεί μια ομάδα με ταχύτητα και καλή κυκλοφορία.

Αυτό ακριβώς μπορεί να αποτελέσει το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού στο «Βελοντρόμ». Ο Ζέλσον Μαρτίνς διαθέτει την ταχύτητα για να επιτεθεί στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, ενώ ο Ζότα μπορεί να κινηθεί τόσο στο ένας εναντίον ενός όσο και στους χώρους που ανοίγονται όταν οι αμυντικοί της Μαρσέιγ βγαίνουν μακριά από τις θέσεις τους. Ο Φορτούνης, από την πλευρά του, μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνική του και να περάσει την μπάλα στον κατάλληλο χρόνο, αρκεί να έχει διαθέσιμες επιλογές μπροστά του.

Το ζητούμενο είναι ο Ολυμπιακός να μην καθυστερεί μετά την ανάκτηση της μπάλας. Εάν επιτρέψει στη Μαρσέιγ να επιστρέψει οργανωμένα, θα χάσει ένα σημαντικό μέρος του πλεονεκτήματος που μπορεί να αποκτήσει. Αντίθετα, με γρήγορη πρώτη πάσα και σωστές κινήσεις στον χώρο, μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

Η μεσαία γραμμή και τα προβλήματα στην αμυντική μετάβαση

Ένα από τα ζητήματα που έχουν απασχολήσει την κριτική των Γάλλων είναι η λειτουργία της μεσαίας γραμμής της Μαρσέιγ και η ικανότητά της να αντιδρά όταν χάνει την κατοχή. Η ομάδα μπορεί να παρουσιάσει καλή εικόνα όταν έχει τον έλεγχο, όμως η επιστροφή στην άμυνα δεν είναι πάντοτε εξίσου αποτελεσματική. Όταν οι αποστάσεις μεγαλώνουν, ο αντίπαλος μπορεί να βρει χώρους ανάμεσα στη μεσαία γραμμή και στα στόπερ.

Ο Φρόιλερ και ο Πουέρτα έχουν κομβικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι για τον Ολυμπιακό. Θα χρειαστεί να κερδίσουν μονομαχίες, να διαβάσουν τις δεύτερες μπάλες και να διατηρήσουν την ισορροπία της ομάδας. Ο Τσικίνιο μπορεί να συμβάλει στην πίεση προς τους παίκτες που ξεκινούν την ανάπτυξη, αλλά και να κινηθεί σε θέσεις από τις οποίες θα απειλήσει όταν οι «ερυθρόλευκοι» κερδίσουν την μπάλα.

Η αποτελεσματικότητα της πίεσης, πάντως, θα εξαρτηθεί από τη συνολική λειτουργία της ομάδας. Αν οι επιθετικοί πιέσουν χωρίς να ακολουθήσουν οι μέσοι, η Μαρσέιγ θα βρει εύκολα ελεύθερους παίκτες και θα ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο. Αντίστοιχα, αν οι μέσοι βγουν πολύ ψηλά χωρίς την απαραίτητη κάλυψη, θα ανοίξουν χώροι για τους Γάλλους.

Οι αδυναμίες δεν ακυρώνουν την ποιότητα της Μαρσέιγ

Θα ήταν λάθος να θεωρήσει κανείς ότι η Μαρσέιγ είναι ένας αντίπαλος που δεν μπορεί να απειλήσει. Το αντίθετο θα λέγαμε. Διαθέτει ποδοσφαιριστές με ποιότητα, ικανούς να δημιουργήσουν κινδύνους από τα άκρα, να αλλάξουν γρήγορα την πλευρά της επίθεσης και να εκμεταλλευτούν τα λάθη στην αμυντική οργάνωση. Αν ο Ολυμπιακός πιέσει χωρίς σωστές καλύψεις ή χάσει εύκολα την κατοχή, μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένος.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει, επομένως, να επιλέξουν τις στιγμές στις οποίες θα ανεβάσουν την ένταση. Δεν χρειάζεται να πιέζουν ασταμάτητα, αλλά να αναγνωρίζουν πότε υπάρχει η κατάλληλη συνθήκη για να παγιδεύσουν τον αντίπαλο. Παράλληλα, η αμυντική τους λειτουργία θα πρέπει να παραμείνει συμπαγής, ώστε να μην επιτρέψουν στη Μαρσέιγ να αξιοποιήσει την ποιότητά της στις γρήγορες επιθέσεις.

Το παιχνίδι στα μέτρα του Αλγκουαθίλ

Η αγωνιστική προσέγγιση της Μαρσέιγ μπορεί να ταιριάξει στα χαρακτηριστικά του Ολυμπιακού. Το «build up» των Γάλλων προσφέρει σημεία στα οποία μπορεί να ασκηθεί πίεση, ενώ η ψηλή αμυντική γραμμή δημιουργεί χώρους που μπορούν να αξιοποιήσουν οι γρήγοροι επιθετικοί των Πειραιωτών.

Ο Αλγκουαθίλ, ωστόσο, χρειάζεται να βρει την ισορροπία ανάμεσα στην πίεση και την ασφάλεια. Ο Ολυμπιακός δεν αρκεί να κλέψει μπάλες. Πρέπει να τις μετατρέψει σε ουσιαστικές επιθέσεις, να αποφύγει τα εύκολα λάθη και να διατηρήσει τις γραμμές του κοντά.

Εκεί μπορεί να κριθεί η μάχη του «Βελοντρόμ». Η Μαρσέιγ θα προσπαθήσει να επιβάλει το παιχνίδι της μέσα από την κατοχή και την επιθετική πίεση. Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, έχει λόγους να πιστεύει ότι μπορεί να την προβληματίσει, εφόσον εκμεταλλευτεί τους χώρους που θα προκύψουν και χτυπήσει με ταχύτητα στις μεταβάσεις. Το τακτικό ταίριασμα υπάρχει και το ζητούμενο είναι να αποτυπωθεί και μέσα στο γήπεδο.