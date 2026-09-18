Ένα βίντεο από το Παγκρήτιο πριν το ΟΦΗ-Χόφενχαϊμ έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο ΟΦΗ συνεχίζει να διαψεύδει κάθε προγνωστικό και, δίχως να χαμπαριάσει από μπάτζετ και εμπειρία, καθάρισε τη Χόφενχαϊμ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League και φώναξε δυνατά πως δεν επέστρεψε στην Ευρώπη για να παίξει τον ρόλο του κομπάρσου.

Την ώρα δε που η ομάδα του Χρήστου Κόντη αποκτά ολοένα και περισσότερους θαυμαστές εντός αλλά και εκτός, πλέον συνόρων, ένα βίντεο που έγινε viral αποσπά εγκωμιαστικά σχόλια για λογαριασμό του Παγκρητίου Σταδίου!

Βλέπετε, ένας Γερμανός φίλαθλος τράβηξε βίντεο λίγη ώρα πριν τη σέντρα, όπου διακρίνεται πόσο κοντά είναι η θάλασσα στο γήπεδο, με το ηλιόλουστο τοπίο να κλέβει τις καρδιές των χρηστών των social media.

Το επτά δευτερολέπτων βίντεο έχει αναδημοσιευτεί δεκάδες φορές στα ΜΚΔ, με πολλούς να ρωτούν πού είναι το γήπεδο αυτό και να ξεκαθαρίζουν πως θέλουν να το επισκεφτούν πάση θυσία. Και με τον ΟΦΗ να έχει να υποδεχτεί ακόμα μίνιμουμ τις Μπάγερ Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ και Λεχ Πόζναν, οι εκδρομές από το εξωτερικό φαίνεται πως θα είναι πολλές...