Κόντης: «Ζούμε ωραίες στιγμές, θέλω να ξεπερνάμε τα όριά μας»

Ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης μετά το θριαμβευτικό 2-0 επί της Χόφενχαϊμ ανέφερε πως όλοι στην ομάδα ζουν ωραίες στιγμές και πως θέλει να ξεπερνούν τα όριά τους.

Ένας φοβερός και τρομερός ΟΦΗ επικράτησε με 2-0 της Χόφενχαϊμ και ξεκίνησε με νίκη και την League Phase του Europa League. Μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός των Κρητικών, Χρήστος Κόντης μιλώντας στην κάμερα του Magenta TV ανέφερε τα εξής: «Είμαστε χαρούμενοι όλοι, ζούμε ωραίες στιγμές. Ζούμε μία ομάδα που της αρέσει αυτό που κάνει και βάζει ψηλά τον στόχο. Ζούμε ωραίες στιγμές εδώ. Αν δεν βάζεις υψηλούς στόχους δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα, το έχω πει από την πρώτη ημέρα. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δεν μας αρέσει το comfort zone. Κάναμε καθαρό σκορ, τι άλλο να πω; Πολλά συγχαρητήρια.

Τους ζήτησα ότι όταν θα μπουν στο ματς να είναι 11 εναντίον 11 μόνο και να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Ήταν μία πολύ καλή ομάδα, μία ομάδα Bundesliga, με υψηλό επίπεδο. Δυσκολευτήκαμε πολύ, αλλά σε μία τέτοια βραδιά με τέτοιο πλάνο ξέραμε ότι δεν μπορείς να δώσεις χώρο στους παίκτες. Εμείς προσπαθήσαμε να παίξουμε medium to low block. Με αυτό το παιχνίδι βρήκαμε εμείς χώρους και εκτέλεσαν τέλεια το πλάνο. Είμαστε χαρούμενοι με αυτό που βλέπουμε. Πάμε με σπασμένα τα φρένα.

Οι παίκτες κάνουν εμάς να πιστεύουμε ότι μπορούν να κάνουν το παραπάνω βήμα. Τους πείθουμε να δουν το ματς με πάθος. Υπάρχει κόσμος που μεταδίσει ενέργεια και τραγουδάει ασταμάτητα. Πιστεύουμε όλοι. Όλα αυτά έχουν φέρει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο.

Έχουμε μία ομάδα που λειτουργούμε σαν ένα γκρουπ. Όλοι κάνουμε άμυνα και θα επιτεθούμε όλοι μαζί. Αυτό που μας έχει δώσει αυτή τη θέση και στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο και στην Ευρώπη είναι η καλή μας αμυντική λειτουργία, το είχα πει και πέρυσι. Να κρατάμε το μηδέν σε όσα μπορούμε, ένα γκολ θα το βάλουμε».