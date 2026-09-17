Κωστούλας: «Αξίζαμε τη νίκη και θα μπορούσαμε και 3-0 και 4-0»

Ο κεντρικός αμυντικός του ΟΦΗ Κωνσταντίνος Κωστούλας μετά το σπουδαίο 2-0 επί της Χόφενχαϊμ ανέφερε πως η ομάδα του όχι μόνο άξιζε τη νίκη αλλά θα μπορούσε να την πετύχει με ακόμα περισσότερα γκολ.

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην League Phase του Europa League ο ΟΦΗ με τους Κρητικούς να επικρατούν με 2-0 της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο. Ο εκ των πρωταγωνιστών των νικών, Κωνσταντίνος Κωστούλας, μιλώντας στην κάμερα της Magenta TV ανέφερε τα εξής: «Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια, το αξίζαμε, στο τέλος το σκορ θα μπορούσε να είναι και 3-0 και 4-0, απέναντι σε μια ομάδα που έχει για χρόνια ευρωπαϊκές παραστάσεις, και παρουσία στη Μπουντεσλίγκα για πολλά χρόνια.

Περιμέναμε ότι θα είναι ένα δύσκολο ματς, συνεχίζουμε, ο στόχος μας είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Από τον σέντερ φορ μέχρι τον τερματοφύλακα, κάναμε τα πάντα για να κρατήσουμε το μηδέν, πήραμε μια καθαρή νίκη. Την Κυριακή έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το πρωτάθλημα και συνεχίζουμε».