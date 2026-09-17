Ο ΟΦΗ όχι μόνο κράτησε μακριά από την εστία του την Χόφενχαϊμ, αλλά στο 84' ο Κανελλόπουλος με κεφαλιά έκανε το 2-0 στην πρεμιέρα των Κρητικών στην League Phase του Europa League.

Ιδανική πρεμιέρα του ΟΦΗ στην League Phase του Europa League με τους Κρητικούς να πετυχαίνουν και δεύτερο γκολ κόντρα στην γερμανική Χόφενχαϊμ. Συγκεκριμένα στο 84' οι Ηρακλειώτες κέρδισαν κόρνερ. Ο Μπόρχα το εκτέλεσε και ο Κανελλόπουλος με κεφαλιά έκανε το 2-0 για τον ΟΦΗ.