ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ: Ο Αϊτόρ άνοιξε το σκορ και έβαλε... φωτιά στο Παγκρήτιο
Ο ΟΦΗ πήρε προβάδισμα στο παρθενικό του ματς σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης! Οι Κυπελλούχοι άνοιξαν το σκορ με τη συμπλήρωση μισής ώρας στον αγώνα με τη Χόφενχαϊμ στο Ηράκλειο
Στο 30ο λεπτό ο Χριστογεώργος έπαιξε έξυπνα προς τον Κόντρο, ο οποίος έκανε υπέροχο γύρισμα προς τον Αϊτόρ, ο οποίος με πλασέ εξ επαφής έκανε το 1-0 και έβαλε... φωτιά στο Παγκρήτιο Στάδιο!
Όπως είναι λογικό ο Ισπανός εξτρέμ πανηγύρισε έντονα το πρώτο του γκολ στη 10η εμφανίση του με τα ασπρόμαυρα.
Το γκολ του Αϊτόρ
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