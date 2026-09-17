Στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Χόφενχαϊμ ο ΟΦΗ πήρε προβάδισμα χάρη σε γκολ του Αϊτόρ, έπειτα από υπέροχη ασίστ του Κόντρο. Αποστολή στο Ηράκλειο: Βασίλης Μπαλατσός

Ο ΟΦΗ πήρε προβάδισμα στο παρθενικό του ματς σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης! Οι Κυπελλούχοι άνοιξαν το σκορ με τη συμπλήρωση μισής ώρας στον αγώνα με τη Χόφενχαϊμ στο Ηράκλειο

Στο 30ο λεπτό ο Χριστογεώργος έπαιξε έξυπνα προς τον Κόντρο, ο οποίος έκανε υπέροχο γύρισμα προς τον Αϊτόρ, ο οποίος με πλασέ εξ επαφής έκανε το 1-0 και έβαλε... φωτιά στο Παγκρήτιο Στάδιο!

Όπως είναι λογικό ο Ισπανός εξτρέμ πανηγύρισε έντονα το πρώτο του γκολ στη 10η εμφανίση του με τα ασπρόμαυρα.

Το γκολ του Αϊτόρ