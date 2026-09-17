Το Gazzetta μεταφέρει τους αριθμούς του Ρέμο Φρόιλερ στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια και ξεχωρίζει τη σημασία της παρουσίας του στη μεσαία γραμμή της ομάδας.

Με το... δεξί ξεκίνησε η πορεία του Ολυμπιακού στο League Phase του Europa League καθώς κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει της Γιαγκελόνια με 2-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην παρθενική νίκη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον ερυθρόλευκο πάγκο.

Ένα αποτέλεσμα που έχει διάφορους πρωταγωνιστές αλλά με «πυρήνα» έναν άνθρωπο που ονομάζεται Ρέμο Φρόιλερ. Ο 34χρονος Ελβετός έκανε ένα γεμάτο παιχνίδι και έπαιξε κύριο ρόλο στην ορχήστρα του Ισπανού προπονητή προκειμένου να έρθει η συγκεκριμένη νίκη.

Ο διεθνής χαφ κινήθηκε παντού στη μεσαία γραμμή, πήρε τους χώρους που χρειάστηκε έχοντας τον Έσε να κυνηγά κάθε μπαλιά ως κόφτης και εφόσον βρει ακόμα περισσότερη χημεία με τους νέους του συμπαίκτες, τότε θα φανεί ακόμα περισσότερο η δουλειά του στο γήπεδο.

Το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, σας αναλύει όλα όσα έκανε ο έμπειρος ποδοσφαιριστής στον αγωνιστικό χώρο και ταυτόχρονα, πόσο μεγάλη ήταν η βοήθεια του προς τον Αλγουαθίλ.

Ο «μαέστρος» της μεσαίας γραμμής

Είναι λογικό να χρειάζεται χρόνος για να βρει τη χημεία που χρειάζεται το κάθε μεταγραφικό απόκτημα στον Ολυμπιακό, ειδικά όταν υπάρχει συνεχώς προσθήκες. Την ίδια στιγμή, όλοι οι παίκτες θα πρέπει να συμβαδίζουν με τα «θέλω» του προπονητή και στην περίπτωση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, κάποια στοιχεία είναι ίδια με τον προκάτοχό του, τον Μεντιλίμπαρ και κάποια άλλα, όχι.

Ο Ρέμο Φρόιλερ έπαιξε βασικός τόσο κόντρα στον ΟΦΗ όσο και κόντρα στη Γιαγκελόνια, με τον Βάσκο προπονητή να επιλέγει να αλλάξει απλώς τον παρτενέρ του στη μεσαία γραμμή. Κόντρα στους Πολωνούς, ο Ελβετός χαφ, έχοντας τον Έσε δίπλα του, είχε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στη μεσαία γραμμή και έδειξε πολλά από τα χαρακτηριστικά του.

Ειδικά στο κομμάτι της κυκλοφορίας της μπάλας, ήταν ο κύριος εκφραστής των «ερυθρολεύκων». Ο ίδιος ζητούσε συνεχώς να περνάει η μπάλα από εκείνον, όποτε την έπαιρνε, πάντα γυρνούσε με μέτωπο στην εστία προκειμένου να βρει την άμεση και κάθετη μπαλιά που θα τρυπήσει την άμυνα των Πολωνών, κάτι που επαληθεύεται από το γεγονός ότι είχε 12 κάθετες πάσες και μόλις 2 προς τα πίσω.

Το γεγονός ότι όσο περνούσε η ώρα, εκείνος έβρισκε και περισσότερες κάθετες παρότι η Γιαγκελόνια είχε κλειστεί στα καρέ της, δημιουργεί αρκετά χαμόγελα στον Ολυμπιακό καθώς του έλειπε ένας τέτοιος παίκτης. Ας τα δούμε όμως με τη σειρά...

Ο Φρόιλερ πήρε την μπάλα 72 φορές στα 94 λεπτά που έπαιξε. Έκανε συνολικά 59 πάσες με το ποσοστό ευστοχίας του να είναι σχεδόν τέλειο, στο 88% (δηλαδή 52 εύστοχες). Στις μεγάλες μπαλιές είχε το απόλυτο κάνοντας 2/2 ενώ από τις τρεις σέντρες που δοκίμασε, η μία βρήκε συμπαίκτη του και ήταν η στιγμή του 2-1 με τον Γιάρεμτσουκ.

Άξιο αναφοράς είναι η συμβολή του στο επιθετικό σκέλος. Ο Φρόιλερ ήταν αλάνθαστος στις μεταβιβάσεις που είχε στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου με 10/10 πάσες (!) ενώ είχε 3/6 στο σημείο του πέναλτι των Πολωνών, δημιουργώντας κίνδυνο προς την αντίπαλη εστία.

Πιστός στα ανασταλτικά του καθήκοντα

Πέρα από το κομμάτι της δημιουργίας, ο Φρόιλερ βοήθησε ουκ ολίγες φορές και στο ανασταλτικό κομμάτι. Αυτό το σκέλος είχε περάσει στα χέρια του Έσε, όμως ο Ελβετός χαφ φώναξε παρών όποτε χρειάστηκε και όποτε το κέντρο του Ολυμπιακού «ζητούσε» βοήθεια. Έδωσε πέντε μονομαχίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, βγαίνοντας νικητής στις τρεις από αυτές ενώ είχε 2/2 στο ψηλό παιχνίδι απέναντι στα κορμιά των Πολωνών.

Από την άλλη, κατάφερε να ολοκληρώσει το παιχνίδι χωρίς να πέσει σε κάποιο φάουλ ενώ είχε συνολικά 12 ανακτήσεις της μπάλας με τις 7 από αυτές να είναι αντίπαλο μισό, απόδειξη ότι μπορεί να υποστηρίξει το πλάνο του Αλγκουαθίλ με πρέσινγκ ψηλά στην αντίπαλη άμυνα.

Γενικότερα, ο Φρόιλερ έκανε μπόλικη δουλειά στον άξονα και έπεσε βασικό ρόλο τόσο η παρουσία του Έσε ως «κόφτης» (αν και στο χτίσιμο από την άμυνα, ο Αργεντινός γυρνούσε ανάμεσα στα στόπερ για να φτιάξει παιχνίδι) όσο και του Τσικίνιο που ήταν αρκετές οι φορές που επέστρεψε σε ρόλο «8» για να βοηθήσει στην άμυνα.

Ένας... προπονητής στον αγωνιστικό χώρο

Πέρα από τους αριθμούς και τα στατιστικά, ο ρόλος του Ρέμο Φρόιλερ είναι πολύ σημαντικότερος και έχει να κάνει με το mentality της ομάδας. Την ώρα που ο Ολυμπιακός επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο, ο 34χρονος χαφ μάζεψε κοντά του όλους τους ποδοσφαιριστές και τους έδωσε οδηγίες ενόψει της επανάληψης.

Το heatmap του Φρόιλερ

Κατά τη διάρκεια του αγώνα είχε έναν ρόλο... προπονητή μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κατευθύνοντας τους συμπαίκτες για τον τρόπο ανάπτυξης και το που να πάει μπάλα, με τον ίδιο να παίρνει πρωτοβουλίες κανόντας κινήσεις σε όλο το γήπεδο (όπως φαίνεται και στο heatmap).

Ο διεθνής μέσος θυμίζει κάτι σαν Πάμπλο Ορμπάιθ ή Βιθέντε Ιμπόρα που είχαν επίσης ηγετικά χαρακτηριστικά και τον ρόλο του προπονητή στον αγωνιστικό χώρο. Κάθε προπονητής χρειάζεται έναν τέτοιο παίκτη. Και ο Ρέμο Φρόιλερ φαίνεται ότι θα αποτελέσει ένα δυνατό χαρτί στα χέρια του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.