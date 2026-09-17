O Αλέξης Βιρβίλης γράφει στο blog του στο Gazzetta για τη νίκη... καρδιάς και ψυχής του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια.

Ο Ρέμο Φρόιλερ έκανε τα πάντα να φαίνονται απλά, έκοψε, πάσαρε, έτρεξε, σκέφτηκε πριν απ’ όλους και απέδειξε γιατί κάποτε έγινε αρχηγός της Αταλάντα του Γκασπερίνι * Μαζί με Ζότα, Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ, οι πρωταγωνιστές μιας ανατροπής με καρδιά και ψυχή από πλευράς Ολυμπιακού.

Κάποιους ποδοσφαιριστές τούς καταλαβαίνεις από την πρώτη ματιά. Υπάρχουν κι εκείνοι που χρειάζεσαι λίγο χρόνο για να αντιληφθείς τι ακριβώς κάνουν. Και υπάρχει και ο Ρέμο Φρόιλερ. Τον κοιτάς για 90 λεπτά και στο τέλος λες «μα πότε τα έκανε όλα αυτά;». Γιατί δεν σου γεμίζει το μάτι με μία εξεζητημένη ενέργεια, δεν ψάχνει το θεαματικό, δεν κάνει περιττές κινήσεις. Κι όμως, όταν τελειώσει το παιχνίδι, έχεις την αίσθηση ότι ήταν παντού.

Ο Ολυμπιακός δεν απέκτησε απλώς έναν χαφ που ξέρει να πασάρει. Απέκτησε έναν ποδοσφαιρικό εγκέφαλο. Έναν «Πάμπλο Ορμπάιθ» που λέγεται Ρέμο Φρόιλερ. Και όσοι τον παρακολουθούν χρόνια στην Ιταλία, μάλλον δεν χρειάζονται ιδιαίτερες εξηγήσεις για να καταλάβουν τι είδους παίκτης είναι. Στην Αταλάντα του Γκασπερίνι, εκείνη την ομαδάρα που έβαλε το όνομα της Μπεργκάμο στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ευρώπης, ο Φρόιλερ δεν ήταν απλώς ένας ακόμη χαφ. Ήταν από τους ανθρώπους που έδιναν ρυθμό, ισορροπία και συνέχεια στο παιχνίδι. Ήταν ο «καπιτάνο» της!

Ο «μετρονόμος» της Αταλάντα

Δεν είναι τυχαίο ότι σε αναφορές για την περίοδο της Αταλάντα χαρακτηρίστηκε «μετρονόμος», ενώ έχει περιγραφεί και ως «μηχανή αέναης κίνησης», ακριβώς επειδή μπορούσε να εμφανίζεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα από τη μία περιοχή στην άλλη. Η «L’Équipe», μάλιστα, τον είχε περιγράψει ως έναν παίκτη που δεν κάνει πολύ θόρυβο, αλλά λειτουργεί σαν μετρονόμος και ανήκει στους «παίκτες της σκιάς».

Και στο Καραϊσκάκη είδαμε ακριβώς αυτό.

Δεν στεκόμαστε στην ασίστ που έδωσε στο 2-1 του Γιάρεμτσουκ. Θα ήταν πολύ εύκολο να πούμε «ο Φρόιλερ έβγαλε την ασίστ και τελείωσε». Όχι. Η ουσία βρίσκεται στη συνολική του παρουσία. Στον τρόπο που σήκωνε το κεφάλι πριν πάρει την μπάλα. Στον τρόπο που ήξερε πού θα πάει πριν καν την υποδεχθεί. Στο πότε θα πατήσει, στο πότε θα μείνει, στο πότε θα κόψει και κυρίως στο πότε δεν θα τρέξει χωρίς λόγο.

Δεν τρέχει άσκοπα, τρέχει όταν πρέπει

Γιατί και αυτό είναι προσόν. Ο Φρόιλερ δεν τρέχει άσκοπα. Δεν κάνει χιλιόμετρα για να τα κάνει. Κινείται όταν πρέπει να κινηθεί. Πηγαίνει κάθετα όταν υπάρχει χώρος. Καλύπτει όταν χρειάζεται. Βγαίνει στην πρώτη μπάλα, πέφτει στη δεύτερη, γυρίζει πίσω, ξαναζητάει την μπάλα και ξεκινάει πάλι την επίθεση.

Είναι από εκείνους τους χαφ που κάνουν το δύσκολο να μοιάζει αυτονόητο.

Και γι’ αυτό προκαλεί εντύπωση η ησυχία με την οποία τα κάνει όλα. Ο Φρόιλερ δεν χρειάζεται να φωνάξει για να επιβληθεί. Η παρουσία του επιβάλλεται από μόνη της. Είναι το ποδοσφαιρικό «κομπιούτερ» του Ολυμπιακού.

Κι αν οι πιο δύσπιστοι χρειάζονταν μια απόδειξη για το γιατί αυτός ο άνθρωπος έφτασε να φορέσει το περιβραχιόνιο της Αταλάντα, το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια ήταν μία από αυτές.

Είχε σχέδιο το πρέσινγκ του Αλγκουαθίλ

Βέβαια, δεν γίνεται να μιλάμε για την ανατροπή και να μην αναφερθούμε στο πλάνο του Αλγκουαθίλ. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν γύρισε το παιχνίδι μόνο επειδή έβγαλε ψυχή. Είχε σχέδιο. Και το σχέδιο φάνηκε ακόμη και στον τρόπο που πρέσαρε.

Ναι, ο Μεντιλίμπαρ είχε επίσης ως βασικό όπλο το ψηλό πρέσινγκ. Όμως αυτό που επιχείρησε ο Αλγκουαθίλ απέναντι σε μία ομάδα που επέμενε να χτίζει από πίσω είχε διαφορετική λογική. Ο Τσικίνιο και ο Γκονζάλες ανέβαιναν μέχρι περίπου το ύψος της περιοχής, πιέζοντας την πρώτη πάσα του Αμπράμοβιτς. Δεν πατούσαν περιοχή.

Αν ο τερματοφύλακας της Γιαγκελόνια κατάφερνε να ξεπεράσει αυτό το πρώτο κύμα, τότε έπεφταν αμέσως από πίσω ο Ζέλσον, ο Ζότα, ο Έσε και ο Φρόιλερ για να πάρουν τη δεύτερη μπάλα. Και από εκεί να φύγουν ταχύτατα στην επίθεση. Και εκεί ήταν που οι Πολωνοί έπαιζαν συνεχώς με τη φωτιά.

Η πίεση «κατάπιε» τους Πολωνούς

Οι φιλοξενούμενοι επέμεναν στο build up, παρότι αρκετές φορές η πρώτη πάσα τους δεν ήταν ασφαλής. Ο Ολυμπιακός έκλεβε, ξαναέκλεβε και ξαναέβαζε την αντίπαλη άμυνα μέσα στην περιοχή της.

Στο δεύτερο ημίχρονο, μάλιστα, η πίεση έγινε πραγματικά ασφυκτική. Η Γιαγκελόνια δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Ζήτημα ήταν να κατάφερνε να την κρατήσει στα πόδια της για περισσότερα από πέντε - έξι δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός είχε μεταφέρει το παιχνίδι στο μισό γήπεδο και έμοιαζε θέμα χρόνου να βρει το δεύτερο γκολ.

Δεν ήταν μόνο η κατοχή. Ήταν η αίσθηση ότι κάθε φορά που οι Πολωνοί έβγαιναν από την περιοχή τους, υπήρχε ένας «ερυθρόλευκος» πάνω τους.

Ζότα και Ζέλσον, δεν ξέρεις τι να πρωτογράψεις

Για τον Ζέλσον πραγματικά δεν ξέρουμε τι να πρωτογράψουμε. Ήταν ο γνωστός Ζέλσον της Ευρώπης. Εκείνος που παίρνει την μπάλα και αναγκάζει τον αντίπαλο να οπισθοχωρήσει. Εκείνος που μπορεί με μία ενέργεια να ανοίξει ολόκληρη πλευρά. Ο Ζότα, όμως, έχει αρχίσει να γίνεται κάτι διαφορετικό.

Έχει μπολιαστεί σε τέτοιο βαθμό με ερυθρόλευκα... φρονήματα που παίζει λες και δεν υπάρχει αύριο. Σαν να δίνει κάθε παιχνίδι τελικό. Και δεν είναι μόνο όσα έκανε μπροστά. Η μεγάλη διαφορά ήταν η αμυντική του συνέπεια.

Ειδικά προς το τέλος, όταν ο Ολυμπιακός κυνηγούσε με λύσσα το δεύτερο γκολ, ο Ζότα γύριζε, πίεζε, έκλεβε και ξανάβαζε την ομάδα στην επίθεση. Δεν ήταν απλώς ένας εξτρέμ που περίμενε την μπάλα. Ήταν κομμάτι της πίεσης.

Γιάρεμτσουκ, το ιδανικό restart

Και κάπου εκεί ήρθε ο Γιάρεμτσουκ. Δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο restart στον Ολυμπιακό. Ο Ουκρανός πέρασε από σαράντα κύματα. Από την περσινή έλευση του Ταρέμι μέχρι την αμφισβήτηση για την παραμονή του στο λιμάνι, χρειάστηκε να διαχειριστεί μια κατάσταση που δεν ήταν εύκολη. Και τελικά ήταν αυτός που χάρισε τη νίκη.

Υπάρχουν βραδιές που ένα γκολ είναι κάτι περισσότερο από ένα γκολ. Για τον Γιάρεμτσουκ, αυτή ήταν μία τέτοια βραδιά. Μπήκε, έδωσε παρουσία στην περιοχή και όταν ήρθε η στιγμή, ήταν εκεί. Κεφαλιά και 2-1. Καραϊσκάκη στον αέρα.

Μία νίκη που είχε καρδιά

Ο Ολυμπιακός, συνολικά, ήταν μια ομάδα που ήθελε να γυρίσει τον διακόπτη. Μετά το δίλεπτο 19’-20’, όταν ήρθαν το δοκάρι και το 0-1 των αξιόμαχων Πολωνών, ουσιαστικά δεν άφησε τη Γιαγκελόνια να του αλλάξει τη νοοτροπία.

Κανένας δεν υστέρησε. Υπήρχαν λάθη, υπήρχαν κακές επιλογές, υπήρχαν στιγμές που θα μπορούσε να γίνει καλύτερα η τελική προσπάθεια. Αλλά όλοι έβαλαν το λιθαράκι τους στην ανατροπή. Και αυτό το βράδυ είχε κάτι διαφορετικό. Είχε καρδιά.

Και μέσα σε αυτή την καρδιά υπήρχε ένας Ελβετός «υπολογιστής» που έμοιαζε να έχει διαβάσει το παιχνίδι από πριν. Ο Ρέμο Φρόιλερ. Ένας χαφ που τα κάνει όλα τόσο αθόρυβα και ταυτόχρονα προκαλεί τόσο μεγάλο… κρότο όταν καταλαβαίνεις τι ακριβώς έχει κάνει.

Ένας παίκτης που ήρθε αθόρυβα τον Δεκαπενταύγουστο και είναι δεδομένο ότι θα αποτελέσει τον παίκτη - σημείο αναφοράς στον νέο Ολυμπιακό που φτιάχνει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.