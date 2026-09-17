Ο Ολυμπιακός πάτησε ένα κουμπί αγωνιστικής επανεκκίνησης και σε σημείο που χρειαζόταν τους παίκτες – κλειδιά τους βρήκε για να φτάσει σε αυτό το 2-1 επί της Γιαγκελόνια. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Όταν έχεις ψυχή, ταλέντο και προσωπικότητες μπορείς να πάρει ένα ματς που τόσο πολύ θέλεις. Που τόσο έχεις ανάγκη. Ο Ολυμπιακός λίγες ημέρες μετά το ηχηρό σοκ με το 0-1 από τον ΟΦΗ έκανε κάτι που φάνταζε και ήταν δύσκολο. Έβγαλαν ποδοσφαρικό εγωισμό, παλμό, σφυγμό αλλά και αντίδραση γυρίζοντας ένα παιχνίδι από το 0-1 σε 2-1. Και το έκαναν στο τέλος με έναν τρόπο ήταν και εμφατικός αλλά και πειστικός.

Οχι ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει το καλύτερό του παιχνίδι. Έχει κάνει ωστόσο μία πολύ πιο βελτιωμένη και «γεμάτη» εμφάνιση και κυρίως δεν τα παράτησε ποτέ. Το κυνήγησε το ματς, τα έψαξε πολύ τα γκολ και όποιος στέκεται στο δοκάρι της Γιαγκελόνια από πλευράς τύχης υπάρχει και η άλλη ανάγνωση: στην φάση με το δοκάρι του Ρέτσου θα μπορούσε να είχε γίνει το 3-1 και ο αγώνας να είχε τελειώσει ακόμα πιο ωραία και δυνατα για τους Πειραιώτες.

Ο «μαέστρος» του άξονα Ρέμο Φρόϊλερ και ο Γιάρεμτσουκ που μας θύμιζε τι φορ είναι

Ο Ελβετός διεθνής χαφ μπορεί να αποκτήθηκε ως ελεύθερος αλλά δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης. Ποτέ δεν ήταν. Τον βλέπεις στο γήπεδο το πώς κατευθύνει τους συμπαίκτες του και τους μιλά. Ότι προσπαθεί να παίξει με τη μία και σωστά. Να κάνει προωθητικό παιχνίδι. Να μην κάνει λάθη. Ναι δεν είναι ο πιο γρήγορος χαφ ή ο πιο εκρηκτικός. Ο Φρόϊλερ είναι ένας παίκτης όμως που μπορεί να δώσει πολλά στον άξονα κυρίως τακτικά, δημιουργικά και επιθετικά και είναι ικανός να κάνει την διαφορά. Δείτε άλλωστε την φάση του 2-1 με τον Γιάρεμτσουκ.

Παίζει κατευθείαν την μπάλα και ψάχνει τον συμπαίκτη του. Έτερος μεγάλος πρωταγωνιστής του 2-1 ο Γιάρεμτσουκ. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ο Ουκρανός δεν είναι παιχταράς. Έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό. Αυτό που έμενε να φανεί είναι εάν το αγωνιστικό του «ξεπάγωμα» θα τον κάνει ξανά δυνατό προσωπικά και ψυχολογικά ώστε να αποδώσει. Το γήπεδο ήδη «μίλησε».Βάζει γκολάρα και δίνει τη νίκη με τη Γιαγκελόνια. Τόσο απλά. Κατά τα άλλα μπορεί να μην αναφέρονται στον μεσότιτλο αλλά το ρεσιτάλ τους στο γήπεδο το έδωσαν. Πρώτα ο Ζότα. Φοβερό νεύρο, ένταση, πίεση και με χαμένες ευκαιρίες για γκολ.

Παίκτης που θα τσακωθεί αγωνιστικά με τον αντίπαλο, θα τα δώσει όλα, θα πατήσει περιοχή και θα προσφέρει. Κανονικά εάν ο διαιτητής Όσμερς είχε σωστή εκτίμηση θα είχε πάρει και την αποβολή του Βιτάλ που τον χτυπά εκτός φάσης. Από την άλλη ήταν και ο Ζέλσον. Ναι δεν έχει τις φοβερές αποφάσεις σε τελικές και σε σουτ. Ναι δεν έχεις τις ιδανικές εκτελέσεις στην αντίπαλη εστία ή το εύκολο γκολ.

Είναι ωστόσο ένας παίκτης που θα «χορέψει» όποια άμυνα βρει μπροστά του με την τεχνική του και τις ντρίμπλες του και ειδικά εάν έχει αρκετούς ελεύθερους χώρους. Με τη Γιαγκελόνια έχε κάνει φοβερή δουλειά στο «κράτημα» και το «κουβάλημα» της μπάλας και έφαγε και πολύ «ξύλο» από τους αντιπάλους του.

Υ.Γ. Φοβερό κορεό, σούπερ ατμόσφαιρα και κόσμος που το ήθελε πολύ αυτό το αποτέλεσμα και το πίστεψε και πολύ.

Υ.Γ. 2 Η δουλειά του Ολυμπιακού, του προπονητή του και των παικτών του δεν τελείωσε εδώ. Πήρε αγωνιστικό «οξυγόνο» αλλά έχει και συνέχεια και δύσκολη συνέχεια. Μακάρι αυτό το 2-1 να είναι η αρχή για μία δυνατή αγωνιστική αντεπίθεση.