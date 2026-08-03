Γκονζάλες: «Το γκολ είναι αποτέλεσμα δουλειάς, με τις προπονήσεις θα έρθουν τα αποτελέσματα»

Οι δηλώσεις του Αρμάντο Γκονζάλες μετά την ανατροή του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια στο Φάληρο, για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια, όμως κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να μπει με τρίποντο στη League Phase του Europa League. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ γύρισε την εις βάρος της κατάσταση χάρη στα γκολ των δυο φορ της, Αρμάντο Γκονζάλες και Ρόbμαν Γιάρεμτσουκ.

Ο Μεξικανός φορ στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα στάθηκε στη δουλειά που χρειάζεται για να έρθουν τόσο τα γκολ όσο και οι νίκες.

Ο 23χρονος επιθετικός συνδύασε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με γκολ και μάλιστα έφτασε τα τέσσερα σε 9 εμφανίσεις με τα ερυθρόλευκα.

Οι δηλώσεις του Αρμάντο Γκονζάλες

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος για το ντεμπούτο μου στην Ευρώπη που παίρνω μέρος στις μεγάλες διοργανώσεις και πάρα πολύ χαρούμενος για το πρώτο γκολ. Αυτό που σκέφτομαι είναι να δουλεύω πάρα πολύ και το γκολ είναι αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς.

Κάθε μέρα προσπαθούμε να αφομοιώσουμε τις νέες ιδέες του νέου προπονητή, δουλεύουμε πολύ και με τις προπονήσεις και την εξοικείωση θα έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε».