Με το που τελείωσε ο αγώνας με την Γιαγκελόνια και ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-1, οι Πειραιώτες πήγαν μπροστά στον κόσμο τους πανηγυρίζοντας το τρίποντο στην 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ, ωστόσο ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση κόντρα στην Γκαγκελόνια και με γκολ των Γκονζάλες, Γιάρεμτσουκ νίκησε με 2-1 τους Πολωνούς και ξεκίνησε με τρίποντο την φετινή League Phase του Europa League.

Μια νίκη που οι παίκτες του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ πανηγύρισαν μαζί με τον κόσμο τους. Συγκεκριμένα πήγαν μπροστά στο πέταλο των οργανωμένων γνωρίζοντας την αποθέωση για το σημαντικό αυτό τρίποντο και μάλιστα με ανατροπή.