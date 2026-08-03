Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια: Με τον κόσμο τους πανηγύρισαν την μεγάλη νίκη οι Πειραιώτες
Μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ, ωστόσο ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση κόντρα στην Γκαγκελόνια και με γκολ των Γκονζάλες, Γιάρεμτσουκ νίκησε με 2-1 τους Πολωνούς και ξεκίνησε με τρίποντο την φετινή League Phase του Europa League.
Μια νίκη που οι παίκτες του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ πανηγύρισαν μαζί με τον κόσμο τους. Συγκεκριμένα πήγαν μπροστά στο πέταλο των οργανωμένων γνωρίζοντας την αποθέωση για το σημαντικό αυτό τρίποντο και μάλιστα με ανατροπή.
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