Γιάρεμτσουκ: «Με ικανοποιεί που ο κόσμος θα πάει χαρούμενος σπίτι του»
Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ήταν η χρυσή αλλαγή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Ουκρανός φορ πέτυχε το νικητήριο γκολ του Ολυμπιακού κόντρα στη Γιαγκελόνια και μετά το ματς σχολίασε:
«Πρέπει να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό όταν είσαι στον Ολυμπιακό. Χαίρομαι που είμαι εδώ κι έπρεπε να κάνω κάτι σπέσιαλ. Με ικανοποιεί που ο κόσμος θα γυρίσει χαρούμενος σπίτι του.
Εχουμε νέο προπονητή. Στον Ολυμπιακό είναι δύσκολο να έχεις χρόνο, όμως, πρέπει να έχουμε υπομονή. Είναι νέα συστήματα, έχουμε νέα πράγματα και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας και να παρουσιάσουμε την εικόνα που θέλουμε κι εμείς και ο κόσμος».
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