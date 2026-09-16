Ο Ολυμπιακός στο ταμείο του υπολογίζει μίνιμουμ 13 εκατ. ευρώ από την παρουσία του στη League Phase του Europa League.

Ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Γιαγκελόνια κι εκτός από τους τρεις βαθμούς έβαλε στο ταμείο του και 450.000 ευρώ.

Οι Πειραιώτες, πλέον, έχουν εγγυημένα έσοδα περισσότερα από 13 εκατ. ευρώ. Θα εισπράξουν 4.310.000 ευρώ για τη συμμετοχή στη League Phase και τα υπόλοιπα 8,3-8,4 εκατ. ευρώ προέρχονται από το ευρωπαϊκό και το μη ευρωπαϊκό μέρος του value pillar. Σ' αυτά θα προστεθούν και 175.000 ευρώ για τη συμμετοχή στον τρίτο προκριματικό του Champions Leage.

Ο Ολυμπιακός με τη νίκη κόντρα στους Πολωνούς αγγίζει ουσιαστικά τα 13,2 εκατ. ευρώ. Τα έσοδά του είναι αυξημένα λόγω value pillar. Κι αυτό διότι είναι 10ος στο european part του value pillar και 5ος στον συντελεστή 10ετίας ανάμεσα στις 36 ομάδες της διοργάνωσης.

Οι ερυθρόλευκοι, λοιπόν, στη διοργάνωση όσο περισσότερους βαθμούς πάρουν, τόσο θα αυξάνουν και τα κέρδη τους. Κάθε νίκη στη League Phase δίνει 450.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία 150.000 ευρώ.

Τα χρήματα του Europa League

Πριμ συμμετοχής: 4.310.000 ευρώ

Πριμ κατάταξης: 75.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος Χ36, ο 2ος Χ 35 κτλ)

Νίκη στη League Phase: 450.000 ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 150.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 600.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 300.000 ευρώ

Πρόκριση στα Play Off: 300.000 ευρώ

Πρόκριση στους «16»: 1.750.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000 ευρώ

Φιναλίστ: 7.000.000 ευρώ

Κατάκτηση τροπαίου: 6.000.000

