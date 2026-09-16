Καθοριστικό για Ολυμπιακό, κομβικό για την Ελλάδα

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει την τεράστια σημασία που αποκτά για τους ερυθρόλευκους αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο η αποψινή πρεμιέρα στο Καραϊσκάκης κόντρα στη Γιαγκελόνια!

Θετικό πρόσημο είχε για το ελληνικό ποδόσφαιρο η πρώτη -και αποκλειστική για το Champions League- από τις δέκα ευρωπαϊκές εβδομάδες του πρώτου μέρους της σεζόν με τη νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ και την ήττα της Σλάβια Πράγας από τη Λανς.

Σήμερα και αύριο διευρύνεται το πεδίο της… αντιπαράθεσης ως προς τη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA καθώς η αποκλειστική εβδομάδα του Europa αφορά την τριεθνή μάχη Πολωνίας-Τσεχίας και Ελλάδας με τη συμμετοχή έξι ομάδων.

Από αυτή και μόνο την άποψη το σημερινό ματς του Ολυμπιακού με την πολωνική Γιαγκελόνια, μία ιδιαίτερα φιλόδοξη ομάδα, που μπήκε φορτσάτη τα τελευταία χρόνια στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική σκηνή, αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον και σε επίπεδο συλλόγου αλλά και σε επίπεδο χώρας.

Οι Πολωνοί, που διατηρούν ασθμαίνοντας την προνομιούχο 10η θέση από τα καλοκαιρινά προκριματικά, συνεχίζουν με δύο ομάδες (Γιαγκελόνια, Λεχ Πόζναν) και τις δύο στο Europa League και θα ήταν ιδανικό από την πρώτη κιόλας εβδομάδα να δουν τις ελπίδες τους να ψαλιδίζονται και στο Καραϊσκάκης απόψε αλλά και αύριο με τη Λεχ Πόζναν να αγωνίζεται στο Λονδίνο απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας.

Ο Ολυμπιακός περιμένει εντός έδρας εκτός από τη Γιαγκελόνια και την Σπάρτα Πράγας από την Τσεχία και ο παράγοντας… Καραϊσκάκης θα πρέπει να λειτουργήσει και υπέρ τους αλλά και υπέρ της Ελλάδας.

Αν τα πράγματα εξελιχθούν… ευνοϊκά αυτή την εβδομάδα και με το αυριανό σαφώς πιο δύσκολο εντός έδρας ματς του ΟΦΗ κόντρα στη γερμανική Χοφενχάιμ θα έχει γίνει ένα πρώτο σημαντικό βήμα σε πρώτη φάση στη μάχη με τους Πολωνούς.

Παράλληλα θα περιμένουμε και την τσεχική συγκομιδή με τη Σπάρτα Πράγας απόψε κόντρα στην ιδιαίτερη περίπτωση που λέγεται Αραράτ από την Αρμενία, ενώ αύριο η Βικτόρια Πλζεν υποδέχεται την Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ από το Βέλγιο.

Ο στόχος του Ολυμπιακού στο top-30

Aπό την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός απολαμβάνει τους κόπους των τελευταίων ετών και χωρίς καλά καλά να ζεστάνει εφέτος τις ευρωπαϊκές του μηχανές βρίσκεται ήδη στο top-30 της ευρωπαϊκής βαθμολογίας αλλά κυρίως σε ένα ιδιότυπο top-1 ως προς τις ομάδες των χωρών που δεν έχουν απευθείας εκπροσώπηση στο Champions League!

Επί της ουσίας εκτός των ομάδων από το ευρωπαϊκό top-6 (Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία) καλύτερο ευρωπαϊκό συντελεστή από τον Ολυμπιακό έχουν μόνο η Μπριζ, η Αϊντχόφεν και η Φενέρ, ενώ οι ερυθρόλευκοι μοιράζονται την 30η θέση με την ουκρανική Σαχτάρ.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο Ολυμπιακός εφόσον διατηρήσει αυτή την διαμορφωμένη πλέον κατάσταση και καταφέρει να κρατήσει από κάτω του τη Σαχτάρ αλλά και την Μπόντο Γκλιμτ, που είναι κοντά, θα γνωρίζει ότι στο ενδεχόμενο κατάκτησης του ελληνικού πρωταθλήματος θα έχει απευθείας θέση στη League Phase του Champions League ανεξαρτήτως της θέσης της χώρας στη βαθμολογία της UEFA.

Μπριζ, Αϊντχόφεν και Φενέρ δεν απασχολούν τον Ολυμπιακό γιατί οι πρωταθλητές Βελγίου, Ολλανδίας και Τουρκίας έχουν ούτως ή άλλως απευθείας θέση.

Mόνο και μόνο από αυτή την άποψη το νέο του ευρωπαϊκό ξεκίνημα στο Europa League αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό, όπως βεβαίως και ένας αγώνας με αντίπαλο τύπου Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης που για τους ερυθρόλευκους τα τελευταία χρόνια αποτελεί κάτι παραπάνω από εφικτό στόχο.

Καλώς ή κακώς το ματς με τους Πολωνούς είναι από τα… κυκλωμένα για νίκη στη σειρά των οχτώ αγώνων στη League Phase όσο κι αν οι ερυθρόλευκοι δεν έχουν φτάσει ακόμα σε κατάσταση απόλυτης ετοιμότητας…

