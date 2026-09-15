Ζεβλάκοφ: «Εκεί μπορεί να χτυπήσει τη Γιαγκελόνια ο Ολυμπιακός»

Ο Μίχαλ Ζεβλάκοφ αναλύει τη Γιαγκελόνια, αποκαλύπτει πού μπορεί να τη «χτυπήσει» ο Ολυμπιακός και μιλά στο Gazzetta με νοσταλγία για τα χρόνια του στον Πειραιά.

Λίγοι μπορούν να «διαβάσουν» καλύτερα τη μονομαχία του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια από τον Μίχαλ Ζεβλάκοφ. Γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει «Γ. Καραϊσκάκης», τι απαιτεί η φανέλα των Ερυθρόλευκων και πόσο μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες ενός αγώνα η δύναμη της έδρας. Την ίδια στιγμή, παρακολουθεί στενά το πολωνικό ποδόσφαιρο και γνωρίζει καλά τη Γιαγκελόνια, μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί στην κορυφή της χώρας της και έχει αρχίσει να αφήνει το αποτύπωμά της και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο νυν σχολιαστής στο «TVP Sport» που πέρασε τέσσερα χρόνια στον Πειραιά μιλά στο Gazzetta με ξεχωριστό συναίσθημα για τον Ολυμπιακό, αναλύει τη Γιαγκελόνια και εξηγεί γιατί πρόκειται για έναν αντίπαλο που δεν εγκαταλείπει ποτέ την επιθετική του φιλοσοφία. Ο Ζεβλάκοφ τέκεται στην αγωνιστική ταυτότητα που έχει δημιουργήσει ο Άντριαν Σίμενιετς, στις συνεχείς κινήσεις των ποδοσφαιριστών χωρίς την μπάλα και στην ικανότητα πολλών διαφορετικών παικτών να φτάνουν στο γκολ, αλλά εντοπίζει και το σημείο στο οποίο οι Eρυθρόλευκοι μπορούν να την πληγώσουν.

Για τον πρώην αθλητικό διευθυντή της Λέγκια, πάντως, οι ισορροπίες πριν από τη σέντρα είναι ξεκάθαρες. Ο Ολυμπιακός διαθέτει μεγαλύτερη ατομική ποιότητα, έχει στο πλευρό του τη δύναμη του Καραϊσκάκη και είναι το φαβορί. Όπως επισημαίνει, όμως, ο τίτλος του φαβορί από μόνος του δεν αρκεί: «Πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο».

Και όταν η συζήτηση φεύγει από την τακτική και επιστρέφει στα χρόνια του στον Πειραιά, ο Ζεβλάκοφ δεν ξεχνά: «Όταν φοράς τη φανέλα του Ολυμπιακού, δεν το ξεχνάς ποτέ».



- Ποια είναι η εικόνα που έχεις για τη Γιαγκελόνια;

Η Γιαγκελόνια παίζει πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο και είναι πραγματικά ωραίο να τη βλέπεις. Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο επιτίθεται, αλλά και ο τρόπος που αμύνεται, καθώς όλοι οι ποδοσφαιριστές συμμετέχουν στο παιχνίδι. Για μένα, η Λεχ Πόζναν και η Γιαγκελόνια είναι από τις κορυφαίες ομάδες στην Πολωνία όσον αφορά το ποδόσφαιρο που παρουσιάζουν. Είναι ομάδες που απολαμβάνεις να παρακολουθείς.



- Πώς καταφέρνει να διατηρεί το επίπεδό της παρά τις αλλαγές που γίνονται κάθε χρόνο στο ρόστερ;

Κάθε σεζόν υπάρχουν αλλαγές. Πουλάνε ποδοσφαιριστές, κάποιοι αποχωρούν και έρχονται άλλοι στη θέση τους. Παρ’ όλα αυτά, το επίπεδο της ομάδας δεν πέφτει μετά τις μεταγραφικές περιόδους. Παραμένει σταθερά ανάμεσα στις τρεις κορυφαίες ομάδες της Πολωνίας. Πριν από δύο χρόνια κατέκτησε το πρωτάθλημα, στη συνέχεια άρχισε να αποκτά εμπειρίες στο Κόνφερενς Λιγκ και φέτος βρίσκεται στο Γιουρόπα Λιγκ. Αποκτά εμπειρίες και ανεβαίνει σκαλιά στην Ευρώπη.

– Πόσο σημαντική είναι η παρουσία του ίδιου προπονητή όλα αυτά τα χρόνια;

Είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας. Ο προπονητής παραμένει ο ίδιος και γι’ αυτό η ομάδα διατηρεί συγκεκριμένη φιλοσοφία και τρόπο παιχνιδιού. Αλλάζουν ποδοσφαιριστές, όμως δεν αλλάζει η αγωνιστική της ταυτότητα. Η Γιαγκελόνια ξέρει πώς θέλει να παίζει και αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο.

– Τι ξεχωρίζεις περισσότερο στον τρόπο παιχνιδιού της;

Τον τρόπο με τον οποίο επιτίθεται. Δεν διαθέτει έναν μεγάλο σκόρερ από τον οποίο εξαρτώνται τα πάντα. Υπάρχουν πέντε ή έξι ποδοσφαιριστές που μπορούν να σκοράρουν και αυτό την κάνει επικίνδυνη. Κάποιες φορές η ανάπτυξή της από πίσω μπορεί να γίνει προβλέψιμη, όμως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες αλλάζουν θέσεις και κινούνται χωρίς την μπάλα. Επίσης, ο τερματοφύλακας έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι της.

– Θεωρείς τον Ολυμπιακό φαβορί;

Ναι, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται στην έδρα του. Εάν παίξει στο Καραϊσκάκη όπως τον έχω στο μυαλό μου, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Η έδρα είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ο Ολυμπιακός διαθέτει καλύτερους ποδοσφαιριστές, αλλά θα πρέπει να παίξει πολύ καλά και, κυρίως, ομαδικά. Είναι το φαβορί, όμως πρέπει να το αποδείξει μέσα στο γήπεδο.

– Πού θεωρείς ότι μπορεί να βρει χώρους ο Ολυμπιακός;

Με τον τρόπο που αγωνίζεται η Γιαγκελόνια, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να βρει χώρους στην πλάτη της άμυνάς της. Θα υπάρξουν ευκαιρίες για να απειλήσει και να σκοράρει. Η Γιαγκελόνια δεν πρόκειται να αλλάξει. Παίζει πάντα με τον ίδιο τρόπο, με επιθετική φιλοσοφία. Αυτό είναι το στιλ της και θα το ακολουθήσει και απέναντι στον Ολυμπιακό.

– Παρακολουθείς τον Ολυμπιακό;

Δεν τον έχω παρακολουθήσει τόσο πολύ φέτος. Τον είχα δει περισσότερο πέρυσι και ήμουν στην Αθήνα όταν κατέκτησε το Conference. Τώρα υπάρχει αλλαγή προπονητή και όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο περιμένεις πάντα μια αντίδραση από την ομάδα. Αυτό περιμένει και ο Ολυμπιακός. Ο νέος προπονητής θα θέλει να κάνει μια νέα αρχή και ειδικά μέσα στο γήπεδο.

- Το πολωνικό ποδόσφαιρο ανεβαίνει στην κλίμακα. Πού οφείλεται αυτό;

Για να πω την αλήθεια, το Conference League έδωσε μεγάλη ώθηση και ενέργεια στο πολωνικό ποδόσφαιρο. Έχουμε ομάδες που μπορούν να είναι ανταγωνιστικές εκεί, ενώ και στο Europa League προσπαθούν να βρουν πατήματα. Το Champions League, όμως, δεν είναι ακόμη για εμάς, τουλάχιστον με βάση το σημερινό μας επίπεδο. Εάν αποκτήσουμε περισσότερες ευρωπαϊκές θέσεις, τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν ακόμη καλύτερα. Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες δύο ή τρεις σεζόν θα έχουμε περισσότερες ομάδες ικανές να δείξουν πράγματα στην Ευρώπη. Άλλωστε, έχουν περάσει περίπου δέκα χρόνια από την τελευταία φορά που πολωνική ομάδα αγωνίστηκε στο Champions League.

– Τι σημαίνει για σένα σήμερα ο Ολυμπιακός;

Όταν έχεις φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, δεν το ξεχνάς ποτέ. Μου λείπει ο Ολυμπιακός. Η αγάπη μου και τα συναισθήματά μου για την ομάδα δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ. Πέρασα τέσσερα φανταστικά χρόνια εκεί και είναι ένα κομμάτι της ζωής μου που θα κουβαλάω πάντα μαζί μου.