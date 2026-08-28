Νίκος Αθανασίου στο Gazzetta: «Θέλω να συναντήσω ότι καλύτερο υπάρχει στο Europa League, ζούμε μεγάλες στιγμές»

Τα πρώτα του συναισθήματα και τις σκέψεις μοιράστηκε στο Gazzetta ο Νίκος Αθανασίου μετά την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Αποστολή - Σόφια: Νότης Χάλαρης.

Ο ΟΦΗ έκλεισε μία θέση στο League Phase του Europa League μετά τη νίκη στη Σόφια κόντρα στην τοπική ΤΣΣΚΑ με 2-0 ενώ το συνολικό σκορ έπιασε το 5-0 για να έρθει η πρόκριση στην επόμενη φάση.

Μία ιστορική στιγμή για τους Κρητικούς που θα δώσουν ραντεβού στην κλήρωση της Παρασκευής (28/08) στις 14:00 για να μάθουν τους οκτώ αντιπάλους τους στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο Νίκος Αθανασίου ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης και έφτιαξε ουσιαστικά το δεύτερο γκολ του ΟΦΗ. Ο 25χρονος ακραίος μπακ μίλησε στο Gazzetta αμέσως μετά την αναμέτρηση και μοιράστηκε τα συναισθήματα έδωσε τις δικές του προβλέψεις για την κλήρωση.

Αναλυτικά:

Πρώτο συναίσθημα μετά από μία τέτοια πρόκριση: «Ακόμα δεν έχω καλμάρει. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, παλέψαμε για αυτή την πρόκριση. Ήταν μία πολύ καλή ομάδα η ΤΣΣΚΑ, δυσκολευτήκαμε πολύ στην αρχή του παιχνιδιού, βρήκαμε τα πατήματα μας στη συνέχεια, ηρεμήσαμε τον ρυθμό, σκοράραμε και πήραμε την πρόκριση»

Πώς ήταν τα πρώτα λεπτά: «Είχαν μία ζεστή ατμόσφαιρα, πολύ ωραία. Δημιούργησαν ένταση στους παίκτες της ΤΣΣΚΑ, δεχθήκαμε πολύ πίεση αλλά ήμασταν τυχεροί, δεν δεχθήκαμε γκολ στην αρχή, το παιχνίδι ηρέμησε και πήραμε το παιχνίδι»

Προσωπικά πώς νιώθεις που θα παίζεις στο Europa League και ποιες ομάδες θες να βρεις: «Είναι μία εμπειρία που θα ζήσω πρώτη φορά. Θέλω ότι καλύτερο υπάρχει. Είδα Μίλαν, Γιουβέντους. Είναι παιχνίδια που θα μείνουν στην ιστορία αυτά»

Τι σημαίνει για τον ΟΦΗ: «Είναι μεγάλα πράγματα, ζούμε μεγάλες στιγμές, ανεβαίνει σκαλοπάτια η ομάδα σιγά σιγά και το δικαιούται. Είναι ένα πολύ υγιές σωματείο, είμαστε μία πολύ ωραία παρέα και μακάρι να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται όλοι μαζί».

Για τη στιγμή που πανηγύρισε ένα πλάγιο που κέρδισε: «Σε αυτά τα παιχνίδια κερδίσεις ένα φάουλ, κερδίσεις ένα πλάγιο, για εμάς τους αμυντικούς, δεν είναι σαν να σκοράρουμε αλλά είναι κάτι πολύ έντονο. Είδα και τον κόουτς εκεί μπροστά και το πανηγύρισα έντονα»