Ο ΟΦΗ θα εισπράξει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ μόνο από την πρόκριση του στη League Phase του Europa League. Τα χρήματα που διεκδικεί.

Ο ΟΦΗ τελείωσε αυτό που άρχισε στο Ηράκλειο, καθώς απέκλεισε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και μάλιστα «ζευγάρωσε» τις νίκες του! Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας απέκλεισαν τους Κυπελλούχους Βουλγαρίας και έκλεισαν τη θέση τους στη League Phase του Europa League.

Μόνο από την πρόκριση στη main phase της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA οι Κρητικοί θα εισπράξουν περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ! Αρχικά είναι το μπόνους συμμετοχής των 4.310.000 ευρώ, που θα εισπράξουν και οι 36 ομάδες της League Phase. Και στη συνέχεια τα χρήματα από το value pillar, το οποίο ανέρχεται στα 1.620.000 ευρώ, οπότε το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 5.930.000 ευρώ!

Από εκεί και πέρα βεβαίως ο ΟΦΗ μπορεί να υπολογίζει και στα αγωνιστικά μπόνους από την παρουσία του στη διοργάνωση: