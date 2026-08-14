Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον ΠΑΟΚ που κάηκε από τα λάθη του στις Βρυξέλλες, έχασε το πρώτο ευρωπαϊκό «πυραυλάκι» και παίζει πλέον τα πάντα στα δύο ματς με την Μπραν.

Οι ευρωπαϊκές ελπίδες του ΠΑΟΚ ψαλιδίστηκαν στις Βρυξέλλες, μαζί και το πρώτο από τα δύο «ασπρόμαυρα πυραυλάκια». Ο Δικέφαλος έπεσε στο Conference League και πλέον δεν έχει κανένα περιθώριο λάθους στα δύο παιχνίδια με την Μπραν. Εκεί, στις 20 και 27 Αυγούστου, θα παίξει ολόκληρο το ευρωπαϊκό μέλλον του.

Στο Conference League; Στο Conference League.

Ο στόχος ήταν η League Phase του Europa League. Αυτή χάθηκε μέσα σε δύο βραδιές, στην Τούμπα και στο Lotto Park, με τον ΠΑΟΚ να πληρώνει ακριβά τα λάθη του και να γνωρίζει δεύτερη ήττα από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2. Το πρώτο και μοναδικό «ασπρόμαυρο πυραυλάκι» κάηκε στις Βρυξέλλες. Απομένει μία τελευταία διαδρομή προς την Ευρώπη, απέναντι στους Νορβηγούς της Μπραν, που πέρυσι έφυγαν με τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) από την Τούμπα για τη League Phase του Europa League.

Σε μία εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και ακολούθως στο Μπέργκεν, ο Δικέφαλος θα παίξει τα πάντα. Και όταν μία ομάδα φτάνει Αύγουστο μήνα να παίζει το ύστατο χαρτί της, πιάνεται απ’ τα μαλλιά της. Σαν τον πνιγμένο.

Οι Νορβηγοί θα χρησιμοποιήσουν καθετί που μπορεί να τους δώσει πλεονέκτημα. Κάθε τρικ, όσο τεχνητό κι αν είναι. Σαν τον χλοοτάπητα του γηπέδου τους. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, θα πρέπει επιτέλους να παρουσιαστεί έτοιμος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Χωρίς δώρα, χωρίς παιδικά λάθη, χωρίς τα μπλακ άουτ που τον έκαψαν στις Βρυξέλλες.

Ένας Ντέλιας δεν φέρνει την άνοιξη

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μπήκε το μεσημέρι στο αεροπλάνο και ταξίδεψε ανήμερα του αγώνα στο Βέλγιο, έχοντας αφήσει πίσω του ένα σοβαρό προσωπικό ζήτημα. Πήγε στις Βρυξέλλες για να βοηθήσει. Μόνο που ένας Ντέλιας δεν φέρνει την άνοιξη.

Σε αντίθεση με τα παιχνίδια απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου, ο ΠΑΟΚ δεν πήρε την παραμικρή βοήθεια από τις μεταγραφές του. Ο Ελουστόντο και ο Σανταμαρία έμοιαζαν να βρίσκονται σε άλλο γήπεδο, ενώ ο Γιαννούλης ήταν φανερά ανέτοιμος.

Δεν τον βοήθησαν, όμως, ούτε οι παλιοί. Ο Μπάμπα, ο Τάισον, ο Κένι και ο Μιχαηλίδης βρέθηκαν πολύ μακριά από τον καλό τους εαυτό. Όταν σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν λειτουργούν ούτε οι νέοι ούτε οι παλιοί, τότε το πρόβλημα παύει να είναι ατομικό. Γίνεται συνολικό. Ο ΠΑΟΚ άρχισε πάλι κάκιστα. Και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες, στο 10ο και στο 12ο λεπτό, αλλά η Άντερλεχτ ήταν εκείνη που έδειχνε πιο επικίνδυνη. Ο Παβλένκα σταμάτησε αρχικά τον Τσβετκόβιτς σε τετ α τετ και στη συνέχεια είπε «όχι» στο σουτ του Μουαμάρ.

Δύο μεγάλες επεμβάσεις. Στην τρίτη φάση, όμως, ο Τσέχος τερματοφύλακας μετέτρεψε την απόκρουσή του σε… ασίστ.

Στο 19ο λεπτό αντέδρασε λανθασμένα στην κεφαλιά του Μπιανκόν και ο Πετρό έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Με το θερμόμετρο να δείχνει 33 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ «κάηκε» από το λάθος του τερματοφύλακά του.

Τι σου είναι η μπάλα…

Στην Τούμπα ήταν το δώρο του Ζίβκοβιτς. Στις Βρυξέλλες εκείνο του Παβλένκα. Δύο σοβαρά λάθη που έβαλαν τον ΠΑΟΚ να κυνηγάει από πολύ νωρίς. Η απόσταση είχε μεγαλώσει στα δύο γκολ, έμοιαζε με βουνό, αλλά χρόνος υπήρχε.

Ο Μύθου πέταξε στα σκουπίδια μία σπουδαία ευκαιρία, στέλνοντας την κεφαλιά του άουτ από το ύψος του πέναλτι. Η Άντερλεχτ είχε παραχωρήσει την μπάλα και το σκηνικό του πρώτου αγώνα επαναλαμβανόταν στο Lotto Park: ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή, οι Βέλγοι τον χώρο και τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Στο 34ο λεπτό, από τη σέντρα του Τάισον, ο Ζίβκοβιτς πέτυχε το 19ο ευρωπαϊκό γκολ του με την ασπρόμαυρη φανέλα και ισοφάρισε σε 1-1. Στην τρίτη και… φαρμακερή προσπάθειά του, ο αρχηγός κράτησε τον ΠΑΟΚ όρθιο. Ένα γκολ χώριζε ξανά τις δύο ομάδες.

Πίσω, όμως, τα προβλήματα παρέμεναν. Ο Μπάμπα ήταν αλλού γι’ αλλού, ο Τάισον δεν του έδινε τις απαραίτητες βοήθειες και το ένα λάθος διαδεχόταν το άλλο. Ο Παβλένκα επέστρεψε στις σωτήριες επεμβάσεις και στο φινάλε του ημιχρόνου το οριζόντιο δοκάρι, στο φάουλ του Σικάν, έγινε σύμμαχος του ΠΑΟΚ. Εκεί η τύχη τού χαμογέλασε.

Έμεινε στα αποδυτήρια

Ο Αλέσιο Λίσι επενέβη δραστικά στην ανάπαυλα. Άφησε έξω τον Μπάμπα και τον Μύθου, έριξε στο παιχνίδι τον Γιαννούλη –στην επίσημη επιστροφή του– και τον Καμαρά, μεταφέροντας τον Κωνσταντέλια σε ρόλο ψευτοεννιαριού. Οι κινήσεις σήκωσαν συζήτηση. Δεν πρόλαβαν, όμως, ούτε να κριθούν.

Μέσα σε 68 δευτερόλεπτα από την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Αμπρός πήρε την μπάλα κοντά στη μεσαία γραμμή, έκανε βόλτα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και πέτυχε το 2-1 σαν σε προπόνηση.

Οι «ασπρόμαυροι» δεν τον μάρκαραν ούτε με τα μάτια. Στις 46:08 δέχθηκαν το δεύτερο γκολ, λες και το σώμα είχε επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο αλλά το μυαλό είχε παραμείνει στα αποδυτήρια. Αν είναι δυνατόν.

Στο 55ο λεπτό, έπειτα από ακόμη μία λανθασμένη εκτίμηση του Ελουστόντο, ο Αμπρός σκόραρε ξανά και έκανε το 3-1. Σε ένα εφιαλτικό δεκάλεπτο οι Βέλγοι βρήκαν δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, παίζοντας σχεδόν ανενόχλητοι απέναντι σε μία άμυνα που είχε χάσει κάθε έννοια συνοχής. Τραγικός ΠΑΟΚ αμυντικά. Άλλο δεν μπορείς να γράψεις.

Στο 58ο λεπτό ο Κωνσταντέλιας έβγαλε τον Τάισον μόνο απέναντι στον Κούζεμανς, αλλά ο Βραζιλιάνος δεν κατάφερε να σκοράρει. Ήταν η στιγμή που θα μπορούσε να κρατήσει τον ΠΑΟΚ ζωντανό. Χάθηκε κι αυτή.

Ο Λίσι έπαιξε το τελευταίο χαρτί πάνω στην τσόχα στο 66ο λεπτό. Έριξε Γερεμέγεφ και Τέιλορ, έστειλε τον Κωνσταντέλια στα άκρα και άφησε τον Καμαρά πίσω από τον φορ. Στο 73ο λεπτό ο Καμαρά σκόραρε και αναπτέρωσε τις ελπίδες του ΠΑΟΚ. Για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το VAR κάλεσε τον Ιταλό διαιτητή, Σότσα, στην οθόνη και εκείνος έκρινε ότι ο Γερεμέγεφ είχε συμμετοχή στη φάση από θέση οφσάιντ.

Το γκολ ακυρώθηκε. Το 3-1 παρέμεινε και η απόσταση από το ποδοσφαιρικό θαύμα έμενε στα τρία γκολ, όχι στα δύο.

Μέχρι και το VAR, στην Τούμπα και στις Βρυξέλλες, βρέθηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τίποτα, όμως, δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για την εικόνα του. Ο Σότσα έδωσε πέναλτι στο φινάλε και ο Γερεμέγεφ το μετέτρεψε σε γκολ, μειώνοντας σε 3-2 στο 87ο λεπτό. Η ζημιά, ωστόσο, έγινε ακόμη μεγαλύτερη με την απευθείας αποβολή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων αποβλήθηκε απευθείας και ο Γερεμέγεφ. Ο ΠΑΟΚ όχι μόνο έχασε την πρόκριση, αλλά βγήκε από το Lotto Park γνωρίζοντας ότι θα στερηθεί δεδομένα και τους δύο στο πρώτο, καθοριστικό παιχνίδι με την Μπραν, περιμένοντας παράλληλα τις αποφάσεις της UEFA για το ύψος των ποινών.

Τώρα δεν υπάρχει αύριο

Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία να μπει στα playoffs του Europa League και μαζί τη δυνατότητα να έχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία, ακόμη κι αν αποτύγχανε στην επόμενη φάση. Τώρα δεν υπάρχει δίχτυ ασφαλείας.

Δεν υπάρχει δεύτερο «πυραυλάκι», δεν υπάρχει άλλη διοργάνωση για να πέσει, δεν υπάρχει αύριο. Υπάρχουν μόνο δύο παιχνίδια απέναντι στην Μπραν και ένα εισιτήριο για τη League Phase του Conference League. Στο Conference League; Στο Conference League.

Γιατί αυτή είναι πλέον η πραγματικότητα. Και ο ΠΑΟΚ οφείλει να την αποδεχθεί γρήγορα, πριν βρεθεί αντιμέτωπος με μία ακόμη πιο σκληρή. Το πρώτο «ασπρόμαυρο πυραυλάκι» κάηκε στις Βρυξέλλες. Το δεύτερο και τελευταίο πρέπει να απογειωθεί από την Τούμπα.