Στο 89' ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 3-2 με εύστοχο πέναλτι του Γερεμέγεφ, αλλά αμέσως μετά ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είδε την κόκκινη κάρτα.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μειώσει στις Βρυξέλλες σε 3-2 στο 89' με τον Γερεμέγεφ να σκοράρει από την άσπρη βούλα του πέναλτι, ωστόσο αμέσως μετά οι ασπρόμαυροι έμειναν με δέκα παίκτες.

Ο Ζίβκοβιτς έτρεξε να πάρει την μπάλα γρήγορα, ο Μπιανκόν την αγκάλιασε και από εκεί ξεκίνησε ένταση. Στη συνέχεια μπήκαν κι άλλοι παίκτες στον διαπληκτισμό, υπήρξαν σπρωξίματα και ο Ζίβκοβιτς μέσα σε ένα... κουβάρι αντίκρισε στη συνέχεια την κόκκινη κάρτα, με τον Μπιανκόν να βλέπει την κίτρινη.

Αυτό σημαίνει ότι ο Σέρβος μεσοεπιθετικός δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την Μπραν για τα play offs του Conference League. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ζίβκοβιτς είχε πολλά νεύρα καθώς αποχωρούσε για τα αποδυτήρια, ενώ έδειχνε το σήμα του ΠΑΟΚ προς την εξέδρα, φιλώντας το.