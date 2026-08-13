Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Ένταση με Ζίβκοβιτς και Μπιανκόν και αποβολή του Σέρβου μετά το 3-2 του Γερεμέγεφ
Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μειώσει στις Βρυξέλλες σε 3-2 στο 89' με τον Γερεμέγεφ να σκοράρει από την άσπρη βούλα του πέναλτι, ωστόσο αμέσως μετά οι ασπρόμαυροι έμειναν με δέκα παίκτες.
Ο Ζίβκοβιτς έτρεξε να πάρει την μπάλα γρήγορα, ο Μπιανκόν την αγκάλιασε και από εκεί ξεκίνησε ένταση. Στη συνέχεια μπήκαν κι άλλοι παίκτες στον διαπληκτισμό, υπήρξαν σπρωξίματα και ο Ζίβκοβιτς μέσα σε ένα... κουβάρι αντίκρισε στη συνέχεια την κόκκινη κάρτα, με τον Μπιανκόν να βλέπει την κίτρινη.
Αυτό σημαίνει ότι ο Σέρβος μεσοεπιθετικός δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την Μπραν για τα play offs του Conference League. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ζίβκοβιτς είχε πολλά νεύρα καθώς αποχωρούσε για τα αποδυτήρια, ενώ έδειχνε το σήμα του ΠΑΟΚ προς την εξέδρα, φιλώντας το.
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