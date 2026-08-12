Ο προπονητής της Άντερλεχτ, ο Βίτορ Μπρούνο τόνισε ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα και τόνισε ότι η ομάδα του έκανε προετοιμασία και στα πέναλτι για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ.

Ο τεχνικός της Άντερλεχτ θέλησε στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ, ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους στον σύλλογο ότι η πρόκριση δεν έχει τελειώσει.

Ο Πορτογάλος προπονητής δήλωσε άγνοια για την υπόθεση του Κωνσταντέλια, εκθείασε τον ΠΑΟΚ και υποστήριξε ότι έχει γίνει προετοιμασία και στα πέναλτι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπρούνο:

«Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Μας περιμένει ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από την αρχή. Είναι σημαντικό να έχουμε την σωστή νοοτροπία στο γήπεδο. Δεν έχει σημασία το σκορ του πρώτου αγώνα, βρισκόμαστε απλά στο ημίχρονο. Σέβομαι τον ΠΑΟΚ που έχει μια πολύ καλή ομάδα με πολύ ποιοτικούς παίκτες. Δεν γνωρίζω τι συμβαίνει με το θέμα του Κωνσταντέλια, θα δούμε αύριο ποιοι θα αρχίσουν τον αγώνα για τον ΠΑΟΚ.

Πρέπει για να πάρουμε την πρόκριση να βγάλουμε μεγαλύτερη ένταση από ό,τι στο πρώτο ματς. Είμαστε μια ομάδα που τώρα φτιάχνεται κάθε μέρα στην προπόνηση. Είμαι ικανοποιημένος με τα όσα έχουμε κάνει τώρα και με την αφοσίωση των παικτών. Αύριο θα παίξουμε στο γήπεδο μας και θα είναι όλα διαφορετικά με 20.000 κόσμο στις εξέδρες. Κάθε μέρα είμαστε σε διαδικασία να μαθαίνουμε πράγματα και να εξελισσόμαστε. Είμαστε μια ομάδα που χρειάζεται βελτίωση σε αρκετούς τομείς. για να μπορέσουμε να περάσουμε τον ΠΑΟΚ πρέπει να είμαστε ευέλικτοι.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για εκπλήξεις που μπορεί να κάνει η μια ή η άλλη ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Οι παίκτες που έπαιξαν την Κυριακή και δεν έπαιξαν με τον ΠΑΟΚ, είναι γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση rotation. Πρέπει να μοιραστεί χρόνιος όταν υπάρχουν τρία ματς την εβδομάδα. Η ενδεκάδα βγαίνει βάσει της ανάλυσης που κάνουμε στον αντίπαλο και της στρατηγικής που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Πάντα στο μυαλό μου έχω το πως θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα ανάλογα με τον αντίπαλο.

Το χειρότερο για εμάς είναι να μείνουμε στην νίκη μας στην Τούμπα. Δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε αυτό. Πρέπει να κοιτάξουμε τον ΠΑΟΚ στα μάτια και να παίξουμε το παιχνίδι μας, να βγάλουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Έχουμε παραδείγματα ακόμα και στα χθεσινά παιχνίδια στην Ευρώπη που η ομάδα κέρδισε στο πρώτο ματς και στην συνέχεια στο δεύτερο αποκλείστηκε. Θα έχουμε μια ώθηση από τον κόσμο μας, αλλά δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πραγματικά καλή ομάδα και θα δώσει τα πάντα για να περάσει.

Έχουμε κάνει ειδική προπόνηση στα πέναλτι. Όχι κάθε μέρα αλλά έχουμε κάνει ξεχωριστή προετοιμασία μέσα στην εβδομάδα στο σενάριο που χρειαστεί να πάμε στα πέναλτι αύριο».

Αποθέωση για Τάισον

Ο Ουκρανός φορ της Άντερλεχτ, Ντανίλο Σικάν, αποθεώσε στη συνέντευξη Τύπου τον άσο του ΠΑΟΚ Τάισον Φρέντα, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες στη Σαχτάρ. Ο Σίκαν τόνισε: «Είμαι χαρούμενος με τον ρόλο μου στην ομάδα μέχρι τώρα, έχουμε αρχίσει πάρα πολύ καλά στην σεζόν και θέλουμε άλλη μια νίκη αύριο για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Τα πάω πάρα πολύ καλά, έχουμε πολύ καλή σχέση με τον νέο προπονητή και θέλω να βοηθήσω την Άντερλεχτ.

Ο Τάισον είναι ο καλύτερος συμπαίκτης που είχα ποτέ στην καριέρα μου στην Σαχτάρ παίξαμε μαζί. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, πρέπει να τον προσέξουμε, γιατί μπορεί να κάνει την διαφορά στον αγωνιστικό χώρο. Έχει δείξει πολλές στην καριέρα του τι μπορεί να κάνει.

Έχω παίξει σε τέτοια παιχνίδια, θυμάμαι και στο Champions League, όταν με την Σαχτάρ παίξαμε με την Μπαρτσελόνα. Μας περιμένει αύριο ένα πολύ απαιτητικό ματς, δεν έχει τελειώσει τίποτα».

