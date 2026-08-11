Ολυμπιακός: Στο 1ο γκρουπ του Europa League – Οι πιθανοί αντίπαλοι
Παρότι προηγήθηκε, ο Ολυμπιακός των δέκα παικτών λύγισε στην παράταση ενάντια στη Ναϊμέγκεν και έμεινε εκτός Champions League, έχοντας εξασφαλισμένη την παρουσία του στη league phase του Europa.
Εκεί, οι Ερυθρόλευκοι θα βρεθούν στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας, μαζί με ομάδες όπως η Μπάγερ Λεβερκούζεν, η Γιουβέντους και η Μίλαν, ενώ αποτελούν μία από τις 17 ομάδες που θα βρεθούν δεδομένα στον θεσμό.
Υπενθυμίζεται πως από τότε που εισήχθη το ισχύον φορμάτ, κάθε κλαμπ αντιμετωπίζει δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ, συνεπώς οι Πειραιώτες δεν αποφεύγουν κάποιον από το pot 1. Κάτι που σημαίνει πως και οι 16 σύλλογοι που έχουν το εισιτήριο για τη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA, είναι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού.
Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού
- Μπάγερ Λεβερκούζεν
- Γιουβέντους
- Μίλαν
- Άλκμααρ
- Σοσιεδάδ
- Μαρσέιγ
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
- Σπάρτα Πράγας
- Ρεν
- Στουρμ Γκρατς
- Κρίσταλ Πάλας
- Μπόρνμουθ
- Σάντερλαντ
- Θέλτα
- Χόφενχαϊμ
- Τορεένσε
✅ 17/36 clubs SECURED the 2026/27 Europa League spots:— Football Rankings (@FootRankings) August 11, 2026
🇩🇪 Bayer Leverkusen
🇮🇹 Juventus
🇮🇹 AC Milan
🇳🇱 AZ Alkmaar
🇬🇷 Olympiacos 🆕
🇪🇸 Real Sociedad
🇫🇷 Marseille
🇧🇪 Union SG 🆕
🇨🇿 Sparta Praha 🆕
🇫🇷 Stade Rennais
🇦🇹 Sturm Graz 🆕
🏴 Bournemouth
🏴 Sunderland
🏴 Crystal Palace
🇪🇸… pic.twitter.com/PqusSq0456
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