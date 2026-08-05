Φερεντσβάρος - Γκόρνικ Ζάμπρζε 1-0: Προβάδισμα πρόκρισης για τους Ούγγρους

Γιώργος Σακελλάρης
Φερεντσβάρος - Γκόρνικ Ζάμπρζε 1-0: Προβάδισμα πρόκρισης για τους Ούγγρους
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Φερεντσβάρος νίκησε με 1-0 την Γκόρνικ Ζάμπρζε του Θοδωρή Τσιριγώτη στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τον τρίτο προκριματικό γύρο και πήρε προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Ο Κόρμπου βρήκε δίχτυα και έδωσε προβάδισμα στη Φερεντσβάρος! Οι Ούγγροι νίκησαν με 1-0 την πολωνική Γκόρνικ Ζάμπρζε του Θοδωρή Τσιριγώτη και έχουν τον πρώτο λόγο ενόψει της ρεβάνς για την πρόκριση στα playoffs του Europa League.

Στη Groupama Aréna της Βουδαπέστης, οι γηπεδούχοι έκαμψαν την αντίσταση των Πολωνών με το... φτωχό αλλά κρίσιμο 1-0 και έγιναν τα «αφεντικά» για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στο 65ο λεπτό, ο Κόρμπου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από ασίστ του Κάντου και το 1-0 έμελλε να είναι το τελικό σκορ του παιχνιδιού.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROPA LEAGUE Τελευταία Νέα