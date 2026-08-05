Η Φερεντσβάρος νίκησε με 1-0 την Γκόρνικ Ζάμπρζε του Θοδωρή Τσιριγώτη στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τον τρίτο προκριματικό γύρο και πήρε προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Ο Κόρμπου βρήκε δίχτυα και έδωσε προβάδισμα στη Φερεντσβάρος! Οι Ούγγροι νίκησαν με 1-0 την πολωνική Γκόρνικ Ζάμπρζε του Θοδωρή Τσιριγώτη και έχουν τον πρώτο λόγο ενόψει της ρεβάνς για την πρόκριση στα playoffs του Europa League.

Στη Groupama Aréna της Βουδαπέστης, οι γηπεδούχοι έκαμψαν την αντίσταση των Πολωνών με το... φτωχό αλλά κρίσιμο 1-0 και έγιναν τα «αφεντικά» για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στο 65ο λεπτό, ο Κόρμπου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από ασίστ του Κάντου και το 1-0 έμελλε να είναι το τελικό σκορ του παιχνιδιού.