Αλέσιο Λίσι: «Γιαννούλης και Λουσέ θα μας δώσουν ταχύτητα και ποιότητα»

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λίσι εκτός από το ματς με την Άντερλεχτ αναφέρθηκε και στις μεταγραφές των Γιαννούλη, Λουσέ.

Ο Αλέσιο Λίσι στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Άντερλεχτ ρωτήθηκε για την απόκτηση των Γιαννούλη, Λουσέ και στάθηκε στην ταχύτητα και την ποιότητα που θα δώσουν οι δύο παίκτες στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός του Δικεφάλου:

Για το τι περιμένει και πως νιώθει την ομάδα: «Είναι πάντα δύσκολο να προβλέψεις ένα ματς στην Ευρώπη. Θα είναι ένα σκληρό ζευγάρι, ισορροπημένο ματς και θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές μας και να πάρουμε πλεονέκτημα για την πρόκριση».

Για τα μεταγραφικά και τον Γιαννούλη: «Αν επιτευχθεί το deal θα είναι σπουδαίο. Είναι γρήγορος παίκτης και θα δώσει ποιότητα στην ομάδα».

Για το ότι η Άντερλεχτ δεν θα προπονηθεί στην Τούμπα: «Γνωρίζω ότι δεν θα προπονηθούν εδώ. Εγώ θέλω να προπονηθεί η ομάδα στο Βέλγιο, στο γήπεδο που θα γίνει το ματς. Δεν αγχώνομαι για το αν κατασκοπεύουν. Και στην Πολωνία προπονηθήκαμε στο γήπεδο που έγινε ο αγώνας και δεν ανησυχούσα αν θα μας κατασκοπεύσουν.

Η Άντερλεχτ άλλαξε προπονητή κι έχει διαφορά η ανάλυση που κάναμε. Έχει εμπειρία στο πως επιτίθεται και αμύνεται. Είναι ισορροπημένη ομάδα. Και οι δύο ομάδες δεν είναι 100% έτοιμες, έχουν εμπειρία, αλλά και ορισμένα στοιχεία που θέλουν βελτίωση».

Για το πρόβλημα του Ζίβκοβιτς και τον Τομ Λουσέ: «Ο Ζίβκοβιτς είναι καλά και λογικά θα παίξει. Ο Λουσέ παίζει κυρίως box to box, γι' αυτή τη θέση τον πήραμε, αλλά έχει ικανότητες να παίξει και σε άλλες θέσεις. Δεν σταματάει να τρέχει στο γήπεδο, θα δώσει ταχύτητα κι ενέργεια. Είμαστε χαρούμενοι για την απόκτησή του και είναι στο χέρι του να μας αποδείξει ότι κάναμε καλή επιλογή».

Για την Τούμπα: «Η στήριξη στο ματς με τη Ντιναμό ήταν φοβερή και δεν έχω αμφιβολία ότι και με την Άντερλεχτ θα είναι εκπληκτική η ατμόσφαιρα. Αυτό που έχω δει είναι ότι και στα δύο ματς δεν ξεκινήσαμε καλά. Πρέπει να παίζουμε πιο δυνατά και είναι δεδομένο ότι έχουμε πολλή δουλειά για να γίνουμε όπως θέλουμε».

Για τη ζωή στην πόλη: «Μ' αρέσει η Θεσσαλονίκη. Απολαμβάνω τη ζωή στην πόλη. Μοναδικό πρόβλημα η ζέστη, αλλά είναι καλοκαίρι. Ελληνικά έχω μάθει λίγες λέξεις. Στο σχολείο έκανα αρχαία ελληνικά, αλλά είναι διαφορετικά από τη σύγχρονη γλώσσα. Να μου κάνετε την ερώτηση στο τέλος της σεζόν και ίσως ν' απαντήσω στα ελληνικά».

Τι έχει ξεχωρίσει στον σύλλογο: «Πολλοί δουλεύουν για τον σύλλογο και προσπαθούν να με βοηθήσουν. Το συναίσθημα που κυριαρχεί στον σύλλογο ξεχωρίζω».

Γκόμες: «Γύρισα πιο έμπειρος και δυνατός»

Τους παίκτες εκπροσώπησε ο αριστερός μπακ Τζόναθαν Γκόμες. Ο Μεξικανός μπακ είπε αναλυτικά:

«Νομίζω πως είναι μια καλή ευκαιρία, ξεκινήσαμε με το δεξί ως ομάδα, περάσαμε τον πρώτο γύρο και θέλουμε να κάνουμε το ίδιο».

Για το πόσο άλλαξε ο ίδιος σε σχέση με πέρσι:

«Την πρώτη μου χρονιά ήταν μια εμπειρία… μαθήματος να μάθω το κλαμπ και τι συμβαίνει σε αυτό, δεν ήμουν τόσο ώριμος, ήταν μια καλή εμπειρία ο δανεισμός, επέστρεψα. Το σημαντικό είναι πως προκριθήκαμε, θέλουμε τους φιλάθλους μας δίπλα μας».

Για το τι του είπε ο Αλέσιο Λίσι και πόσο τον βοήθησε ο δανεισμός:

«Όχι κάτι συγκεκριμένο, ό,τι είπε και στην υπόλοιπη ομάδα. Γνωριζόμασταν από τη Μιραντές, αλλά δεν μου είπε κάτι ιδιαίτερο, μου είπε όσα λένε οι προπονητές. Τον χρειαζόμουν τον δανεισμό, γύρισα πιο έμπειρος πίσω και πιο δυνατός».

Για το ματς με την Άντερλεχτ:

«Ήταν σημαντική η πρόκριση, τώρα έχουμε την Άντερλεχτ μπροστά μας, μια καλή ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε και θέλουμε να κάνουμε το πρώτο βήμα στην Τούμπα».