Οι οργανωμένοι φίλοι του ΟΦΗ, Snakes, είναι σε διαδικασία για να ναυλώσουν τσάρτερ για τη ρεβάνς των Play Offs του Europa League. Στο Μπατούμι αγωνίζεται η Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο ΟΦΗ πλέον γνωρίζει τους δυο υποψήφιους αντιπάλους του στα Play Offs του Europa League, καθώς από την κλήρωση προέκυψε πως θα διεκδικήσει μια νέα υπέρβαση κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο Χρήστος Κόντης έκανε κάλεσμα στους Ομιλίτες να στηρίξουν την ομάδα τους, οι οποίοι εκτός από το πρώτο ματς, στο Παγκρήτιο Στάδιο, ετοιμάζονται να δώσουν παρών και στη ρεβάνς.

Οι οργανωμένοι φίλοι των Κρητικών, Snakes, είναι σε διαδικασία για να ναυλώσουν τσάρτερ για το δεύτερο ματς του Ομίλου στα Play Offs, το οποίο θα γίνει στις 27 Αυγούστου και μένει να ξεκαθαρίσει ο αντίπαλος και ο προορισμός.

Αξιοσημείωτο, πως η Μακάμπι από τη στιγμή που δεν μπορεί να δώσει εντός έδρας ματς σε διοργάνωση της UEFA στο Ισραήλ χρησιμοποιεί το γήπεδο της Ντιναμό Μπατούμι, στην Γεωργία.

Η ανακοίνωση των Snakes για τη ρεβάνς του ΟΦΗ

«Η Λέσχη μας έχει ήδη προχωρήσει σε επικοινωνία με αρμόδιους φορείς και αεροπορικές εταιρείες,με στόχο τη ναύλωση πτήσης τσάρτερ για την εκτός έδρας ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Εξετάζονται οι επιλογές της Σόφιας Βουλγαρία και του Μπατούμι Γεωργίας, ανάλογα με τον τελικό προορισμό και τα δεδομένα της κλήρωσης.

Τις επόμενες ημέρες, μόλις οριστικοποιηθούν οι διαθέσιμες επιλογές,το κόστος και όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες,θα υπάρξει ακριβής και επίσημη ενημέρωση προς τον κόσμο μας.

Παρακαλούμε για λίγη υπομονή και αναμονή μέχρι να έχουμε στα χέρια μας όλα τα δεδομένα.

Η Λέσχη συνεχίζει να οργανώνεται από νωρίς, ώστε ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται δίπλα στην ομάδα,όπου κι αν χρειαστεί.

Υγ Ταξιδεύουμε μόνο με νέα ταυτότητα και διαβατήριο!

SNAKES 1986•ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ•».