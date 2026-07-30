Europa League: Γκολ ο Παυλίδης κόντρα στη Σεντ Γκάλεν

Europa League: Γκολ ο Παυλίδης κόντρα στη Σεντ Γκάλεν

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Europa League: Γκολ ο Παυλίδης κόντρα στη Σεντ Γκάλεν
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Ο Βαγγέλης Παυλίδης με ιδανικό τελείωμα άνοιξε το σκορ για την Μπενφίκα κόντρα στη Σεντ Γκάλεν.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μπαίνει με το δεξί στη φετινή σεζόν, αφού βρήκε δίχτυα κόντρα στη Σεν Γκάλεν. Στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης ο Έλληνας φορ άνοιξε το σκορ για τους «Αετούς» απέναντι στους Ελβετούς με ιδανικό πλασέ. Με αυτό το γκολ, η Μπενφίκα ισοφάρισε το συνολικό σκορ κόντρα στη Σεντ Γκάλεν σε 2-2 (είχε ηττηθεί 2-1 στο πρώτο ματς) για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

     

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